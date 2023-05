Vivimos un tiempo de cambios vertiginosos. No es que antes el cambio no fuera la constante. Es que la velocidad de este es transformadora y casi inmediata. Este cambio no es ajeno al tema tributario y a pesar de que es muy difícil saber que podría pasar, las fuerzas globales que operan hoy (pandemia, inflación, crisis energética y la guerra), podrían estar moldeando el panorama fiscal del futuro.

¿Cómo serán los impuestos en 2030? Una resiente publicación de KPMG le preguntó a 17 de los líderes más inspiradores e imaginativos del mundo tributario por sus puntos de vista únicos sobre qué esperar en 2030, y cómo podemos llegar a ese punto.

Las opiniones son distintas, pero en su mayor parte coinciden en que la transparencia fiscal y la responsabilidad por parte de las empresas internacionales, y más atención a la moralidad fiscal por parte de los gobiernos, serán los temas dominantes.

Consideran que uno de los mayores legados de la pandemia probablemente será un interés público cada vez mayor en si las empresas y las personas ricas están pagando suficientes impuestos y si los gobiernos están gastando esos ingresos sabiamente.

Se reconoce la importancia de la política tributaria en la creación de un mundo más sostenible e inclusivo. Ya sea que el objetivo sea detener el cambio climático, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o poner en marcha la economía circular.

La transformación digital está también presente en la agenda del mañana. En 2030, todos esperamos cosechar los beneficios potenciales de la revolución tecnológica que ahora está en marcha. La automatización, el análisis de datos, la inteligencia artificial y otros avances aún no conocidos alterarán irrevocablemente las relaciones y transacciones entre gobiernos, empresas y ciudadanos.

La discusión fue abordada en cinco espacios. El ciudadano del 2030; Globalización y geopolítica; Data y transparencia; Promoción de la innovación; y, Construyendo un mundo sostenible. Hoy nos referimos sólo al primero.

En el 2030 esperaríamos ver a los gobiernos habiendo intensificado el apoyo directo a la salud y el bienestar de sus ciudadanos; las políticas fiscales incentivando al sector privado a llenar los vacíos donde faltan educación, capacitación y otros servicios gubernamentales; las empresas siendo más audaces al hacer que los gobiernos rindan cuentas como socios iguales en el contrato social; las administraciones tributarias transformadas en mega agencias a cargo de todos los tratos financieros entre los gobiernos y sus ciudadanos; y los ciudadanos sintiendo que sus impuestos son más fáciles de administrar, ya que las autoridades fiscales utilizan los datos para ayudarlos a evitar errores y cumplir correctamente.

