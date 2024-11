Una triste constatación es ver cómo ha caído la confianza en los líderes políticos a nivel mundial; esto se extiende a empresarios y directivos, así como a ciudadanos en general.

Según el World Values Survey (2017-2022) , el porcentaje de quienes sienten que “la mayoría de la gente es confiable” varía del 8.4% en Grecia al 74% en Dinamarca; el promedio europeo es del 45% y en USA del 37%. En Perú no tenemos esta estadística, pero es indudable que ha crecido la desconfianza. Se ha comprobado que las sociedades que elevan la confianza entre sus ciudadanos mejoran social y económicamente. Es evidente que con confianza se vive mejor, en paz y prósperamente, ya que las personas se desarrollan en plenitud. En el ámbito de las empresas y los negocios, la confianza es un requisito indispensable: el valor de la palabra o un apretón de manos no tiene precio. Precisamente, así se titula un reciente libro de Jordi Gual: “Confiar no tiene precio”, en el que señala cuatro pasos para que las organizaciones generen confianza.

Primero, tener claramente definido el propósito corporativo, para permanecer en una ruta clara para todos, sin cambios antojadizos. Segundo, ser transparente con los stakeholders, clientes y proveedores; es crucial tener presente sus intereses y necesidades a la hora de tomar decisiones que les puedan afectar, sin imponer ideas propias o desbalancear posiciones. Tercero: mantener las promesas, dentro y fuera de la empresa; para esto, hay que pensar en el bienestar de los demás y cómo contribuyen a ello las acciones directivas, sin variarlas por dificultades pasajeras. Cuarto: la rentabilidad de la empresa no está reñida con la confianza, ni siquiera a corto plazo; y su búsqueda, enfoque cuasi natural del empresario, aún en momentos de dificultades, no puede lograrse traicionando la confianza ya lograda.

El empresario debe ser un referente de confianza, porque sabe honrar sus compromisos en todo tiempo y lugar, y esto sin importar si se está bajo presión; precisamente, en esas circunstancias se demuestra la valentía y la entereza de un comportamiento honorable.Desde luego, la mentira es el enemigo número uno, el peor ácido para las relaciones interpersonales y debe ser erradicada: sin demora, sin contemplaciones, sin componendas. Y evitar “su primo”, el populismo, ya que tanto a los líderes políticos como empresariales pueden cautivarlos los aduladores aplausos que se generen. Es preferible decir la verdad, aunque pueda doler; no hacer promesas sin tener la certeza de su cumplimiento, ni generar expectativas irrealizables. Con facilidad y muy rápidamente se destruye confianza; muy lentamente y de manera ardua se recupera. Todos debemos elevar el nivel de veracidad y confianza, y exigir que así se haga.