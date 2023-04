Cuestionamiento. El último domingo, el Gobierno de Dina Boluarte tomó juramento a cuatro nuevos ministros: Daniel Maurate, en reemplazo de José Tello, en Justicia y DDHH; Magnet Márquez en relevo del polémico Óscar Becerra en Educación; así como Antonio Varela en Trabajo y Juan Carlos Mathews en Comercio Exterior y Turismo. Estos últimos en reemplazo de Alfonso Adrianzén y Luis Fernando Helguero, respectivamente.

El objetivo principal de todos estos cambios habría sido darle oxígeno político al Gobierno, luego de cuestionamientos como los que había recibido el ahora exministro Becerra. Así, la intención era que los cambios ayuden a fortalecer la imagen del Ejecutivo.

Sin embargo, apenas horas después de las juramentaciones, empezamos a conocer algunos cuestionamientos contra tres de los nuevos ministros –sobre todo el de Justicia– que difícilmente ayuden en ese objetivo.

En cuanto a Magnet Márquez y Antonio Varela, si bien ninguno ha declarado tener sentencias judiciales condenatorias, ambos sí han declarado haber tenido investigaciones en su contra.

Ramírez habría tenido o tiene aún investigaciones fiscales o procesos judiciales que no ha aclarado si ya han sido archivados. Valera, por su parte, tampoco tiene sentencias firmes en su contra, aunque sí tuvo una investigación ya archivada por un presunto delito de colusión.

El caso de Maurate, no obstante, es por lejos el más llamativo. El nuevo titular de Justicia y exmilitante del desaparecido Partido Nacionalista también ha declarado no tener sentencias firmes, pero no solo ha tenido dos investigaciones fiscales (ya archivadas) por los delitos de colusión ilegal, peculado, abuso de autoridad, usurpación de funciones, negociación incompatible, utilización indebida de recursos y falsa declaración en la contratación de servicios de asesoría legal; sino que, además, de acuerdo con un reporte de la Diviac, existen más de 180 llamadas entrantes y salientes registradas entre Maurate y los investigados en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, César Hinostroza, Edwin Oviedo, Alberto Chang y Antonio Camayo.

Maurate reconoció no haber avisado de este último asunto al Gobierno cuando lo convocaron a ser ministro, pues no le dio importancia. Pero esta versión es difícil de creer. Por un lado, porque omitir en un caso así también es mentir. Y por otro, la alternativa (que realmente haya creído que este era un asunto menor) no habla bien de su criterio político.

El Ejecutivo no parece haber entendido la gravedad de su propia precariedad y el hecho de que, en política, hay sumas que restan. No se explica de otro forma un error tan básico como no revisar con suficiencia los antecedentes de tus ministros. Más aun cuando ya no tienes espacio para errores.

