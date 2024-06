La semana pasada, en entrevista con Gestión, el presidente ejecutivo de la Sunaas, Mauro Guitérrez, advirtió que las tarifas de agua, en un plazo de dos años, podrían duplicarse en Lima y hasta multiplicarse por ocho en algunas zonas del país. Esto debido a un dispositivo legal del Ministerio de Vivienda (MVCS) que establece criterios para el incremento de tarifas que, según el regulador, dispararán el costo del agua hasta el punto de empujar a una situación de pobreza a varios miles de peruanos.

Si bien la norma aún está por reglamentarse, ya se han realizado incrementos tarifarios bajo esta nueva metodología. Sedapal, indicó la Sunass, ya lo ha hecho este año y el aumento fue de 8.4%. Lo más cuestionable es que dicho incremento, de haberse seguido la metodología anterior, habría sido la mitad, pues antes el aumento estaba sujeto a metas. Entonces, tenemos que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a nivel nacional pueden aumentar sus ingresos sin la necesidad de cumplir ciertos objetivos.

Tras las revelaciones, el MVCS ha dicho que las tarifas no necesariamente se elevarán de golpe, que el incremento será progresivo y que con ello el ministerio no interviene en las funciones del regulador. De otro lado, Sedapal ha criticado a la Sunass y asevera que el regulador ha brindado cifras sobre sus metas e ingresos que no van acorde a lo que la EPS registra. Y, como informamos hoy, ha afirmado que un tercero debería validar su tarifa de agua.

En esta polémica entre regulador y regulados lo único que queda claro es que la tarifa del servicio de agua potable se incrementará y será el usuario el que finalmente tendrá que asumir el costo. No es sensato que las EPS puedan incrementar sus tarifas sin mejorar el servicio. Esto es algo que tendría que ajustarse. Se sabe que en la actualidad los más pobres son los que pagan el agua más cara. Y si, como advierte la Sunass, las tarifas se disparan, la situación será aún más grave. Las EPS requieren incentivos para mejorar su gestión y la normativa debería apuntar a ello.