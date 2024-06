Escribe: Whitney Miñán, editora de Economía de Gestión.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es clave en el país: además de ser uno de los sectores con más presupuesto para la ejecución de obras (S/ 8,645.9 millones este 2024), tiene sobre sus hombros el impulso de proyectos de infraestructura como puertos, líneas del metro, ferrocarriles, y aeropuertos.

Sin embargo, en estos días ha saltado a la palestra –y se ha cuestionado– su desempeño por el corte de luz en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). Esta situación, que generó caos entre pasajeros y aerolíneas, develó la poca organización entre ciertos actores del Estado y la mala costumbre de tomar acciones cuando ya todo “explotó” (o, en este caso, se apagó).

Claramente, las entidades no son etéreas: el MTC está liderado por Raúl Pérez Reyes, que actualmente debe responder por este y cualquier otro caso vinculado a su sector.

El problema aquí va más allá de la situación puntual. ¿Por qué se espera a última hora para tomar decisiones? ¿Por qué recién después de siete días de que las luces se apagaron se dio una conferencia de prensa más amplia? Porque sí, ha pasado una semana para que el ministro Pérez Reyes dé una conferencia con las acciones más en “blanco y negro”, para reorganizar Corpac y reestructurar los servicios aeroportuarios. Con ello, una pregunta adicional se cae de madura: ¿esta reorganización de Corpac no estaba contemplada tiempo atrás?

En noviembre del año pasado ya se hablaba de una reorganización total de la empresa, mayor número de controladores aéreos y una mejor gestión de la fatiga, como algunas de las principales acciones que llevaría a cabo Corpac tras el accidente en el AIJCH ocurrido en noviembre del 2022, donde murieron tres miembros del cuerpo bomberos. Sin embargo, los pasos no han sido tan sólidos claramente.

Las quejas no solo se concentran en este incidente o Corpac, sino que nos llevan a pensar realmente en el potencial de Perú en la parte aeroportuaria y si el ministro es consciente de las falencias que aún nos acechan. En Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se realizó el IATA Annual General Meeting, donde aerolíneas de todo el mundo se reunieron para hablar de sus intereses y resultados. En las breves conversaciones que pudo tener este diario con algunas de ellas, América Latina –comentaron– es una región fundamental, donde destacaron países como Brasil o Colombia, pero Perú no parecía necesariamente resaltar entre las opciones, no solo para pasajeros, sino también para carga.

Además, desde el propio IATA, se habla de dar mucho énfasis no solo a los aeropuertos principales sino buscar elevar a los secundarios, situación que Perú todavía no ha logrado consolidar (por ejemplo, el aeropuerto de Chinchero aún está en camino).

El Congreso de la República, como ya es costumbre, dio un paso y aprobó recientemente una moción de interpelación al ministro de Transportes por las fallas en el aeropuerto. ¿Es la solución o falta despertar?

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.