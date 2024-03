El salto de la inflación anualizada en Lima Metropolitana (incluye al Callao), que pasó de 3.02% en enero a 3.29% en febrero, influirá en la decisión que el BCR tome sobre su tasa de interés. Esta herramienta de política monetaria es clave, porque incide en el costo del crédito. La entidad comenzó a bajar su tasa en septiembre, luego de haberla mantenido en 7.75% desde enero del 2023. Tras seis meses consecutivos de recortes, hoy se ubica en 6.25%. Los factores que influyeron fueron, en primer lugar, la disminución de la inflación anualizada y de las expectativas inflacionarias y, en segundo lugar, la recesión –una menor tasa de interés estimula la economía, aunque el efecto no es inmediato–.

¿Qué determinantes de la inflación analizará el BCR? Habría que suponer que se centrará en la naturaleza de los precios que más subieron (en Lima), según el informe del Inei. Por ejemplo, el huevo, el pollo y sus cortes se encarecieron porque la ola de calor perjudicó la producción avícola; lo mismo pasó con la pesca para consumo humano. O sea, esas alzas fueron estacionales y respondieron a una menor oferta. También registraron notables subidas las tarifas de agua y los arbitrios (7.5% y 8.8%, respectivamente), es decir, precios regulados cuya variación no ocurre todos los meses.

En vista de que en economía “una golondrina no hace verano” –no se puede deducir una tendencia a partir de un único caso, o de unos pocos– y considerando que la inflación de febrero no respondió a un shock de oferta generalizado, como ocurrió en el verano del 2023, por los bloqueos de carreteras, Yaku y El Niño costero, quizás el BCR no esté evaluando volver a elevar su tasa, sino proseguir con los recortes o hacer una pausa de un mes. O de dos, porque en marzo lo relevante será el aumento de precios de servicios y bienes educativos. Ocurre todos los años (en marzo del 2023, el alza fue 4.79% en Lima).

Durante años, la vida fue más cara en la mayoría de ciudades que en la capital, pero en los dos primeros meses de este año, sucedió lo contrario. La inflación anualizada a nivel nacional en febrero fue 2.93%, ligeramente menor que la de enero (2.95%); ambas dentro del rango meta del BCR (entre 1% y 3%). Si bien en febrero también hubo alzas en productos avícolas, marinos, tarifas de agua y arbitrios, no fueron tan fuertes como en Lima.

Otro elemento que el BCR analizaría para tomar su decisión es la salida de capitales de corto plazo, que impacta en el tipo de cambio y, por ende, en los precios de bienes importados. Las dudas se despejarán este jueves.