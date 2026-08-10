El titular del MEF, Elmer Cuba, dedicó el viernes a comunicar a la prensa los planes que tiene para su cartera, con énfasis en la parte fiscal. Es el caso del desequilibrio presupuestario originado por el Congreso durante el periodo parlamentario 2021-2026. Para empezar, se presentarán al Tribunal Constitucional (TC) demandas de inconstitucionalidad contra cuatro leyes que elevan remuneraciones y pensiones a trabajadores estatales. Estas normas fueron aprobadas al caballazo por el anterior Congreso. Y ninguno de los cuatro gobiernos del periodo presidencial 2021-2026 recurrió al TC para intentar derogar esas y el resto de leyes que desequilibran el presupuesto.

Cuba señaló que el gasto público adicional que generaría ese cuarteto de leyes elevaría el déficit fiscal a 3% del PBI el próximo año y el resto del Gobierno de Keiko Fujimori. Hay que recordar que si bien la Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto (artículo 79), una especie de “interpretación auténtica” del TC, emitida el 2022, permitió que los congresistas –incluidos los de Fuerza Popular– dieran rienda suelta a su generosidad con un importante bolsón electoral: los servidores públicos. Pero para el nuevo Congreso ya no será tan fácil horadar la caja fiscal, pues a principios de julio, el TC aplicó un “overruling” y recordó lo que manda la Carta Magna.

Con respecto al traspaso de los feriados a los lunes, salvo Fiestas Patrias y Navidad, a las empresas les vendrá bien, pues sus cadenas productivas ya no serán interrumpidas por feriados a media semana. También habrá incidencia positiva en el sector público, pues se entiende que los “feriados puente” desaparecerán. Cabría preguntarse si la medida alcanzará a los que tienen alcance departamental y provincial. Por ejemplo, una de las últimas leyes promulgadas por José Balcázar declara día no laborable el 10 de julio en la provincia de Tambopata (Madre de Dios).

En entrevista con Gestión (ver páginas 12 y 13), Cuba ahondó en asuntos fiscales. Se vienen “correcciones” en regímenes tributarios que no han funcionado, así como nuevas reglas fiscales, para elevar los límites del déficit, se entiende. También ha puesto la mira en la eficiencia presupuestaria en gobiernos subnacionales; citó un informe del Banco Mundial que indica que el 45% de obras públicas en el Perú están abandonadas. Un tema relevante es el fortalecimiento del mercado de capitales –anunció cambio en la jefatura de la SBS–, incluida la “reconstrucción” del sistema de pensiones. La agenda del MEF está recargada, tras cinco años de adormecimiento.