Crédito suplementario. La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 31728, que autoriza más de una veintena de créditos suplementarios –es decir, ampliación del Presupuesto Público de este año–.

Esta norma fue aprobada por el Congreso el 14 de abril, con algunas modificaciones respecto del proyecto de ley presentado por el MEF, que podrían resultar costosas. Si bien el monto total de los créditos suplementarios parece elevado (S/ 8,232 millones, según el MEF), comparado con ampliaciones pasadas, equivale a menos del 4% del Presupuesto Público original.

La nota de prensa del MEF, cargada de optimismo, señala que se trata del “crédito suplementario más grande de nuestra historia” y que está orientado a reactivar tres tipos de economía: la familiar, la regional y la sectorial, así como atender las “demandas críticas” frente a la emergencia por las lluvias. Una de esas demandas críticas puede haberse subsanado, pues los gobiernos regionales y locales contarán con recursos para atender la emergencia.

En realidad, ya los tenían, pero no los usaban porque temían que el MEF no se los repondría, de modo que eso ya no les servirá para justificar su ineficiencia.

El programa “Con Punche Perú” recibirá S/ 4,398 millones, tanto para inversión como para gasto corriente. Figuran compras necesarias como equipos médicos (tomógrafos, rotadores de plaquetas, plantas de oxígeno), además de transferencias directas e inversiones “de rápida ejecución”.

Pero la nota de prensa del MEF omite una adición a la ley hecha por el Bloque Magisterial. Se trata de un gasto por hasta S/ 1,000 millones para pagar sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, del sector Educación.

Hay otras curiosidades que suman varios cientos de millones de soles, que convierten a la norma en un verdadero desmadre presupuestario.

Por tanto, la gran pregunta es cómo se financiarán esos nuevos gastos, sobre todo considerando que la recaudación de impuestos se vería afectada negativamente por la desaceleración de la economía –las proyecciones de crecimiento del PBI se han estado revisando a la baja–.

Por ejemplo, si se espera una ralentización del consumo privado, la recaudación del IGV no aumentaría como se calculaba meses atrás. ¿Se recurrirá al endeudamiento? Recordemos que las agencias calificadoras han reducido a “negativa” la perspectiva crediticia del país, así que los préstamos se han encarecido tanto para empresas como para el sector público. O sea que podría convertirse en el crédito suplementario más caro de nuestra historia.

