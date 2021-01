PERCEPCIONES. Es claro que la pandemia no solo ha generado un temor respecto a la salud de las personas sino también en relación con su situación económica. Desde el primer momento quedó clara la conexión entre el tema de salud y la economía, por ello hoy un 64% de peruanos tiene temor de perder su trabajo o su negocio, e incluso en Lima y el norte del país el temor es mayor, según revelan los resultados de la encuesta elaborada por Datum para Gestión.

La economía personal no es la única que les preocupa a los ciudadanos. Para un 54%, la recuperación económica en el país tomará más de dos años, una mirada pesimista si se considera que en octubre pasado los encuestados creían que la mejora tomaría entre uno y dos años (39%). Este cambio, que aumenta el pesimismo, va de la mano con el incremento de las cifras de contagio en las últimas semanas. Sobre todo, teniendo en cuenta, tal como dijimos ayer, que las restricciones impuestas la semana pasada ante la segunda ola influirían en los resultados de algunos sectores, en especial en comercio y servicios.

Pero un tema que ha causado tanta preocupación como el de la salud es la norma que permite a la Sunat conocer los saldos de las cuentas bancarias de personas y empresas con montos iguales o mayores a S/ 10,000 a fin de combatir la evasión tributaria. Más allá de las explicaciones del Ejecutivo y algunos especialistas, la percepción de las personas es que está medida viola el secreto bancario y que tarde o temprano la información que reciba la administración tributaria se filtrará.

A la Sunat le va a costar convencer a la ciudadanía de que las cuentas financieras de las personas y empresas no estarán en riesgo. Para lograrlo no bastará lo que diga, a la Administración le tocará demostrar con acciones y el paso del tiempo que todos los temores son infundados. Hasta el momento, sus argumentos no resultan convincentes para la mayoría.

Sin embargo, un factor igual de importante serán los resultados que esta norma genere, es decir, la Sunat deberá informar periódicamente si gracias a esta medida logra reducir la evasión tributaria y si la informalidad no se incrementa, pues según la encuesta las personas no creen que lo consiga.

La percepción es un componente importante de las expectativas que a su vez influyen en la economía, y por ello es importante que el Gobierno las tome en cuenta.