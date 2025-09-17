RUBRO RESTAURANTES. El PBI nacional creció 3.41% en julio, con lo que el acumulado en enero-julio fue 3.35% –en ambos casos, respecto del correspondiente periodo del 2024–. La tasa de los primeros siete meses está por debajo de la proyección del MEF para todo el 2025 (3.5%), de modo que entre agosto y diciembre, la economía peruana tendría que adquirir un poco más de dinamismo. A pesar de que la base de comparación era bastante alta (4.73% de expansión en julio del 2024), el resultado fue alentador. Pero hubo una actividad que no respondió.

Por segundo mes consecutivo, el sector alojamiento y restaurantes se contrajo en julio, arrastrado por la caída del subsector restaurantes (1.91%). En específico y a pesar del mayor número de feriados y las Fiestas Patrias, se vieron afectados los rubros de comida rápida, chifas, pollerías, dulcerías, carnes y parrillas, heladerías, café restaurantes y pizzerías. En cambio, cevicherías, locales de comida criolla, sangucherías y restaurantes turísticos y de comida internacional tuvieron mejor suerte.

Según el INEI, fueron tres los factores que incidieron en el resultado negativo del subsector: cierre de locales, escasa difusión publicitaria e inseguridad ciudadana. Este último factor no debería sorprender porque las familias han reducido sus salidas ante el temor de sufrir asaltos y secuestros. Y una noticia recurrente es que, por culpa de la extorsión, muchos emprendedores han tenido que cerrar sus negocios, entre ellos, de comida. Aquí tenemos otra consecuencia del pobre desempeño del Gobierno de Dina Boluarte en el combate de un problema que continúa intensificándose.

La entidad que sí está trabajando para apuntalar la economía es el BCR –aunque la presidenta siga atribuyéndose esos logros–. Por ejemplo, la fortaleza del sol frente al dólar ha incrementado la importación de maquinaria y otros bienes de capital, además de insumos, lo cual ha incidido en el sector comercio. Si bien un dólar barato no es lo ideal para los exportadores, tal vez también estén aprovechando la coyuntura para renovar sus operaciones. Habría que consultarles.

Este mes, el BCR aplicó un estímulo monetario a la economía: redujo su tasa de interés a 4.25% anual, luego de cuatro meses de mantenerla en 4.5%. Esta medida continuará incidiendo en el abaratamiento del crédito para empresas y, por ende, incentivará la inversión privada. Entre los motivos de la decisión figuran la baja inflación y el anclaje de las expectativas inflacionarias. Este viernes, el BCR dará a conocer la actualización de sus proyecciones del PBI y otros indicadores.

