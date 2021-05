Consultora de outplacement LHH DBM Perú

Los líderes, empresas y personas estamos viviendo en un entorno VUCA caracterizado por volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Hoy, más que nunca, es necesario adaptarnos a esta nueva realidad, la cual demanda flexiblidad y resiliencia. Por ello, es de suma importancia contar con los recursos necesarios para poder afrontarla.

Basado en la mirada Sistémica Estructural enfocada en la aproximación a la solución, tomado de la Escuela de Milwaukee, Insa Sparrer y Mathias Varga von Kibed, incorporaron la mirada y principios sistémicos a las organizaciones y equipos, desarrollaron estructuras que permiten encontrar soluciones innovadoras y que contribuyen al funcionamiento de los diferentes sistemas.

Se trata de un enfoque distinto que se basa en dejar el problema de lado y dirigir la atención a la solución del mismo. En este caso veremos la estructura del triángulo de polaridades que contiene las 3 fuentes inagotables de recursos o polos, permitiendo así, tomar de manera adecuada, los recursos de cada uno de ellos para enfrentar el entorno.

El modelo tiene como objetivo definir planes de acción para desarrollar, compensar y/o potenciar el uso de estos recursos o polos en función al contexto requerido para optimizarlos.

Este modelo se visualiza como un triángulo equilátero con 3 polos que son representados por los 3 vértices del triángulo y en cada uno de estos polos se encuentran las siguientes fuentes inagotables de recursos:

ü Vértice superior es el Polo del Conocimiento: la información, el planeamiento, la estrategia, lógica, claridad, capacidad de darse cuenta. Este polo está representado por el cerebro y el pensar.

ü Vértice inferior izquierdo es el Polo de las Relaciones: la empatía, el respeto, la confianza, la comunicación. Este polo está representado por el corazón y el sentir.

ü Vértice inferior izquierdo es el Polo de la Acción: la estructura, la organización, la ética, el orden, las tareas. Este polo está representado por las manos y el hacer.

Existe un elemento adicional libre llamado Sabiduría, que integra y armoniza a los 3 polos.

A partir de este modelo los líderes y los equipos pueden evaluar diferentes aspectos relacionados con la gestión de los recursos tanto a nivel personal como grupal. Se pueden trabajar dinámicas haciendo una representación espacial del triángulo para visualizar el status actual del líder o equipo y ver cuál podría ser el primer paso que se debería dar (de ser necesario) y en qué dirección darlo.

Al realizar el diagnóstico situacional de los equipos de trabajo y sus miembros se pueden encontrar con diversas situaciones como: una organización o equipo que está centrada en las relaciones y poco en el polo de la tarea, no logrando así, concretar los objetivos. Otra organización enfocada más en la tarea y poco en las relaciones y que requiera desarrollar las relaciones interpersonales para crear un ambiente adecuado de colaboración y confianza entre los miembros del equipo. O también podria identificarse un líder enfocado más en la estrategia y no tanto en la tarea con lo cual no logra concretar o llevar a la acción los proyectos.

Para ello, es válido hacerse algunas preguntas para definir planes de acción:

¿Como líder o equipo cómo me encuentro con respecto a cada uno de los polos? ¿Qué polo es el que más he desarrollado? ¿Qué polo es el que todavía no he tomado?

¿A qué polo debería trasladarse el equipo para equilibrar mejor los recursos o habilidades con los que debe contar la organización respetando la cultura organizacional?

¿En qué polo(s) están concentrados los miembros del equipo? ¿Deben hacerse ajustes para re balancearlos, acercarse a algún polo más, o alejarse de alguno en este nuevo contexto? Existen varias posibilidades de solución que fácilmente se reflejan en estas dinámicas.

Como líderes e individuos, en estos tiempos VUCA, es importante seguir creciendo, aprendiendo y tomando de los recursos infinitos del conocimiento, de las relaciones y de la acción para ser mejores seres humanos y líderes de nuestra vida y en las organizaciones.