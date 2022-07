Sin embargo, aunque TikTok deleita a los consumidores y anunciantes, otros creen que la alegre aplicación tiene un lado oscuro. ByteDance, su propietario, tiene su sede en China, cuyo gobierno es adicto a la vigilancia y la propaganda, lo que lo convierte en un lugar preocupante para una aplicación de medios. A medida que crece la influencia de TikTok y se avecinan las elecciones en Estados Unidos, se avecina una tormenta bipartidista en el Congreso sobre su supuesto papel como “caballo de Troya”.

La euforia sobre TikTok está justificada, al igual que las preocupaciones. La aplicación ha transformado la competencia en las redes sociales. Sin embargo, si no se controla, presenta un riesgo de seguridad para los enemigos del Partido Comunista Chino. Encontrar una manera de que TikTok opere de manera segura en Occidente es una prueba de si los negocios a escala mundial y el Internet global pueden permanecer intactos a medida que se deterioran las relaciones entre Estados Unidos y China.

Debajo de la interfaz simple de TikTok se encuentra una inteligencia artificial (IA) temiblemente avanzada. Su habilidad para aprender lo que le gusta a la gente ayudó a TikTok a registrar a sus primeros mil millones de usuarios en la mitad del tiempo que le tomó a Facebook. En Estados Unidos, el usuario promedio pasa un 50% más de tiempo en la aplicación cada día que lo que pasa en Instagram. Se espera que los ingresos de TikTok alcancen los US$ 12,000 millones este año y los US$ 23,000 millones en el 2024, al nivel de los de YouTube. Los jóvenes creadores acuden en masa a la aplicación, junto con algunos mayores. Esta semana, The Economist se unió a TikTok (sin bailar, lo prometemos).

El efecto sobre la competencia ha sido dramático. En el 2020, los fideicomisarios estadounidenses demandaron a Facebook, ahora conocido como Meta, por su supuesto dominio de las redes sociales. Hoy tales preocupaciones parecen excéntricas; Meta se ha visto particularmente afectada ya que las acciones tecnológicas han recibido una paliza, y la empresa está rediseñando sus productos para imitar a TikTok. Estados Unidos a menudo acusa a China de capitalismo imitador. Ahora se cambiaron los papeles.

Sin embargo, las preocupaciones sobre la propiedad china de TikTok han estado latentes durante mucho tiempo. Donald Trump intentó sin éxito obligar a ByteDance a vender el negocio estadounidense de TikTok a un propietario nacional hacia el final de su presidencia. Hoy, con TikTok acercándose al doble del tamaño que tenía durante la era Trump y con las relaciones entre Estados Unidos y China en un punto aún más bajo, las cosas están llegando a un punto crítico.

El riesgo citado con más frecuencia es la privacidad. El gobierno de China se otorga el derecho de exigir los datos que desee de las empresas con sede en el país. Aunque a la mayoría de los TikTokers no les molesta que el Partido Comunista analice sus movimientos de baile, el torrente de videos de la aplicación podría rastrearse en busca de datos faciales y de voz para agregar al panóptico digital que China está construyendo en casa. Sin embargo, esta preocupación probablemente sea exagerada. La mayor parte de esa información podría extraerse de la interfaz de TikTok o comprarse en línea, especialmente en lo que respecta a los estadounidenses, que están poco protegidos por las leyes de privacidad de datos. La ventaja del acceso interior sería marginal.

El problema más grande y subestimado con TikTok es la oportunidad que ofrece a China de manipular lo que ve la gran audiencia extranjera de la aplicación. TikTok ha ido más allá del entretenimiento divertido para convertirse en una importante plataforma de noticias. Abra la aplicación y, entre las canciones y los sketches, puede ver protestas en la Corte Suprema o un Boris Johnson agitado. Una cuarta parte de los usuarios estadounidenses dicen que consideran a TikTok como una fuente de noticias. En países con medios tradicionales más débiles, la proporción llega al 50%.

Eso hace que la sede de TikTok en China sea una gran preocupación. El gobierno chino se entromete activamente en los medios de comunicación nacionales; hace cuatro años cerró otra popular aplicación de ByteDance, al no causarle gracia los chistes subversivos que se compartían en ella. Los moderadores de contenido de TikTok están fuera de China. Pero el algoritmo de la aplicación se nutre en Beijing. Un ajuste aquí o allá podría dar más fuerza, por ejemplo, a los videos que cuestionan el origen chino del COVID-19 o que culpan a la OTAN por la guerra en Ucrania. Debido a que cada usuario recibe un ’feed’ personalizado, sería difícil detectar la manipulación.

TikTok insiste en que no ha habido tal intromisión. Pero una empresa vulnerable a la intimidación por parte de un gobierno autoritario obsesionado con la manipulación de los medios es claramente un riesgo. Cualquiera que considere esto paranoico debería considerar el historial de China en Hong Kong. Sin nuevos mecanismos de seguridad, los países occidentales algún día podrían tener que cerrar TikTok.

El primer paso para evitar eso implica arreglos técnicos. TikTok está trabajando con los reguladores estadounidenses en un marco en el que Oracle, una empresa estadounidense, conserva los datos de los usuarios estadounidenses, con acceso limitado para el personal de TikTok con sede en China. Para abordar la cuestión de la manipulación, TikTok ha ofrecido permitir que terceros inspeccionen su algoritmo. Es difícil entender la caja negra de un programa de inteligencia artificial: ¿un exceso de videos a favor de Trump indica que alguien en Beijing está tirando de una palanca o simplemente que las audiencias disfrutan de un contenido polarizador? Pero mostrar el código fuente y permitir la inspección continua de cómo se actualiza el algoritmo proporcionaría cierta tranquilidad.

El paso más difícil es apuntalar la independencia de TikTok. Los esfuerzos de ByteDance para separar la administración de TikTok de la empresa matriz deben ir más allá. TikTok debería ser responsable en última instancia ante una junta independiente propia, con miembros de fuera de China (idealmente, incluidos algunos que hablen por intereses más amplios que el capital de riesgo). Su propiedad y derechos de voto deberían distribuirse más ampliamente para dar más tribuna a los extranjeros, por ejemplo, cotizando fuera de China. Estas serían formas de demostrar que TikTok es genuinamente autónomo.

China puede frenar todo esto. Recientemente clasificó los algoritmos de recomendación de contenido como una tecnología clave y puede oponerse a que el código de TikTok esté disponible para su disección. El país asiático será reacio a ceder cualquier control corporativo a los extranjeros. Pero debe reconocer que, si quiere que sus empresas operen globalmente en sectores sensibles, mientras el país siga siendo una autocracia en la que el Estado busca controlar los negocios, será necesario hacer adaptaciones. Si se niega, el resultado probable es que TikTok, y más empresas como esta, quedarán completamente fuera de Occidente.