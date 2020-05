En muchas cosas un 90% está bien; en una economía es miserable, y China muestra por qué. El país comenzó a terminar su encierro en febrero. Las fábricas están ocupadas y las calles ya no están vacías. El resultado es la economía del 90%.

Es mejor que un confinamiento severo, pero está lejos de ser normal. Las partes faltantes incluyen grandes fragmentos de la vida cotidiana. Los viajes en el metro y en vuelos nacionales han disminuido en un tercio.

El gasto discrecional del consumidor, como en restaurantes, ha caído un 40% y las estancias en hoteles son un tercio de lo normal. La gente está agobiada por las dificultades financieras y el miedo a una segunda ola de Covid-19. Las quiebras están aumentando y el desempleo, según una corredora, es tres veces el nivel oficial, alrededor del 20%.

Si el mundo rico posterior al cierre sufre su propio modelo de la economía del 90%, la vida será difícil, al menos hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento. Una caída en el PBI en Estados Unidos de alrededor del 10% sería la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras más sufrimiento cause el Covid-19, más profundos y duraderos serán sus efectos económicos, sociales y políticos.

La forma en que se salga del confinamiento afectará por sí misma la escala del daño económico. Por ejemplo, el cálculo de costo-beneficio apunta hacia la apertura de las escuelas primero. Pero, por más que se alivien las restricciones, fuerzas poderosas frenarán las economías.

Para empezar, dejar el encierro es un proceso, no un suceso . Incluso cuando lo peor ha pasado, los casos disminuyen lentamente. Un mes después de que las muertes de Italia alcanzaran un máximo de aproximadamente 900 por día, el número sigue siendo más de 300.

Con el virus todavía presente, es probable que se mantenga un cierto distanciamiento social.

Una segunda razón es la incertidumbre. Después de que cesen los encierros, mucho sobre la enfermedad seguirá siendo desconocido, incluidas las posibilidades de un segundo pico, si la inmunidad perdura y las perspectivas de una vacuna o una cura. Esto inhibe a los que temen la enfermedad. Aun cuando algunos estados flexibilicen el distanciamiento social, un tercio de los estadounidenses dice que se sentirían incómodos al visitar un centro comercial.

Cuando Alemania permitió la apertura de pequeñas tiendas la semana pasada, los clientes se mantuvieron alejados. Los daneses confinados redujeron el gasto de los hogares en servicios, como viajes y entretenimiento, en un 80%. Los economistas daneses estiman que las personas en la vecina Suecia, que no se encerraron, redujeron el gasto en la misma medida.

Muchas empresas emergerán del confinamiento carentes de dinero, con balances tensos y una demanda débil. En una encuesta para Goldman Sachs, casi dos tercios de los propietarios de pequeñas empresas estadounidenses dijeron que su efectivo se agotaría en menos de tres meses. En Gran Bretaña, la proporción de inquilinos comerciales que se han retrasado en su arriendo ha aumentado en 30 puntos porcentuales.

Esta semana, el jefe de Boeing advirtió que los viajes aéreos no coincidirían con el nivel del 2019 durante dos o tres años. La inversión, que representa aproximadamente una cuarta parte del PBI, caerá, no solo para conservar efectivo, sino también porque el riesgo no puede ser valorizado (una razón para pensar que un reciente repunte del mercado de valores tiene bases débiles).

Empresas en aprietos profundizarán las preocupaciones financieras de las personas. Más de un tercio de los encuestados en Estados Unidos le dijo a Pew Research que, si perdían su principal fuente de ingresos, sus ahorros, nuevos préstamos o la venta de activos, los sostendrían por no más de tres meses.

Debido a que las industrias más afectadas en la economía del 90% emplean a mucha gente de bajos sueldos, el desempleo será alto y el duro trabajo informal aparecerá. Incluso ahora, en las cinco economías más grandes de Europa, más de 30 millones de trabajadores, una quinta parte de la fuerza laboral, están en esquemas especiales donde el estado paga sus salarios. Estos pueden ser generosos, pero nadie sabe cuánto durarán.

La economía también sufrirá cicatrices. Las empresas que se adapten al Covid-19 reduciendo costos y encontrando nuevas formas de trabajo pueden aumentar la productividad. Pero si las personas se mezclan menos después del levantamiento del confinamiento o si están inactivas durante meses, se desvincularán de las redes profesionales y pueden perder habilidades.

Los desempleados de Estados Unidos podrían enfrentar una década perdida. Los esquemas gubernamentales salvarán a las empresas a corto plazo, lo cual es bienvenido. Pero aquellos diseñados para preservar el trabajo corren el riesgo de crear empresas ‘zombis’ que no prosperan ni quiebran, lo que ralentiza la renovación de mano de obra y capital.

Mientras más tiempo tenga que soportar el mundo una economía del 90%, es menos probable que vuelva a estar bien después de la pandemia. Después de la gripe española hace un siglo y el SARS hace casi dos décadas, el deseo abrumador era que la vida volviera a la normalidad. Pero ninguno tuvo un efecto económico tan grande como el Covid-19, y las expectativas de los ciudadanos sobre los gobiernos eran más modestas en 1918 que en la actualidad.

Una recesión profunda y larga avivará la ira, porque la pandemia ha mostrado un espejo poco halagador para las sociedades ricas. Los hogares de ancianos mal administrados para las personas mayores, las altas tasas de mortalidad entre las minorías, las demandas adicionales que detienen a las mujeres trabajadoras y, especialmente en Estados Unidos, una atención médica que es difícil de alcanzar para muchos, llevará a presiones de reformas. También podría hacerlo la constatación de que una carga injusta ha recaído en la gente común.

Los estadounidenses que ganan menos de US$ 20,000 al año tienen el doble de probabilidades de haber perdido su trabajo con Covid-19 que alguien que gana más de US$ 80,000. Mucho dependerá de qué tan rápido vuelvan a ser contratados.

La demanda popular de cambio podría radicalizar la política más rápido de lo que lo hizo después de la crisis financiera en el 2007-09. La tarea para aquellos que creen en los mercados abiertos y el gobierno limitado es asegurar que esta energía se canalice hacia el tipo correcto de cambio.

Si la pandemia reduce la barrera para las reformas, ofrecerá una rara oportunidad de reformular el contrato social para favorecer a los que han sido excluidos y vincularlos a aquellos que hoy disfrutan de privilegios arraigados a través del sistema tributario, la educación y la regulación. Quizás la pandemia mejorará el sentido de solidaridad nacional y global.

Quizás el éxito de países como Alemania y Taiwán que han lidiado con la enfermedad gracias a instituciones sólidas contrastará con los lugares donde figuras populistas han gastado su tiempo jactándose teatralmente de su expertise.

Sin embargo, esto puede ser una ilusión. En los próximos 18 meses, todos los que tengan una agenda argumentarán que la pandemia demuestra su punto. Después del 2007-09, los políticos no pudieron hacer frente a las quejas de la gente común y la demanda de cambio llevó a un aumento en el populismo.

La economía del 90% amenaza con un sufrimiento aún mayor. La ira que crea puede terminar alimentando el proteccionismo, la xenofobia y la interferencia del gobierno en una escala que no se había visto en décadas. Si, como este periódico, ese es un resultado que rechazaría, es hora de comenzar argumentando algo mejor.