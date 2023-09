Fruta del Norte, la mayor mina de oro de Ecuador y una de las dos a gran escala de reciente operación en el país, está detrás del “boom” de las exportaciones mineras, que en 2022 figuraron entre los productos estrella enviados al exterior, con más de US$ 2,700 millones en ventas, un 2.41% del producto interior bruto (PIB).

Situada en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, esta mina subterránea que opera la firma canadiense Lundin Gold tiene una profundidad de hasta 372 metros en línea recta desde la superficie y unas reservas probadas de 5.02 millones de onzas de oro, de las que anualmente se extrae un promedio de 375,000.

Esa producción anual ha disparado las exportaciones mineras de Ecuador junto al cobre producido en Mirador, una mina a cielo abierto operada por Ecuacorriente también en Zamora Chinchipe, y que igualmente entró en explotación en 2019.

Desde entonces, los envíos de minerales de Ecuador al exterior han aumentado 751% al pasar de US$ 326 millones en 2019 a US$ 2,775 millones en 2022, en el cuarto lugar de la canasta exportadora del país y en la tercera posición de los productos no petroleros, solo por detrás de los camarones (langostinos) y el banano.

En el primer semestre de este año, las exportaciones mineras se ubicaron en US$ 1,642 millones, lo que hace suponer que cerrará este año con una cifra superior a los US$ 3,000 millones, dijo Juan José Herrera, gerente senior de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.

Barras doré y concentrado de oro

En Fruta del Norte, el oro contenido en la roca mineralizada es recuperado a través de los métodos de flotación, gravimetría y lixiviación con lo que se obtienen dos productos: barras doré, exportadas a Suiza; y concentrado de oro, enviado a Alemania, Finlandia, Bulgaria, Canadá, China y Taiwan.

El oro sale de la concesión “La Zarza”, que abarca 5,566 hectáreas, en 300 de las cuales se han construido -entre otros- el campamento, talleres, la planta y la propia mina.

Con una inversión total estimada en cerca de US$ 1,700 millones, Fruta del Norte tiene una vida útil proyectada proyectada hasta 2034, pero Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, ve una expectativa de al menos medio siglo por el potencial de la zona.

Fruta del Norte es una de las 31 concesiones que tiene Lundin Gold, que abarcan 64,453 hectáreas situadas en su mayoría en Zamora Chinchipe y un reducido porcentaje en su vecina Morona Santiago, algunas de las cuales no están ni en exploración.

Economía local al alza

El impacto de la mina no solo se ha visto reflejado en las exportaciones, sino también en la economía de la provincia, al generar 1,940 empleos directos y 1,114 indirectos, de los que 51% son habitantes de Zamora Chinchipe, el 40% del resto de Ecuador y el 9% son extranjeros de una docena de países.

Entre las mujeres que trabajan en Fruta del Norte está la ingeniera de minas Génesis Salinas, una supervisora de mina de 29 años de edad, quien explicó que desde que ingresó en la firma en 2020, afirma haber experimentado un crecimiento profesional, al igual que Maritza Reyes, de 30 años, operadora de la maquinaria de perforación.

A decenas de metros de profundidad, en un recorrido por la mina, se ve a Maritza operando la inmensa maquinaria, un trabajo para el que fue capacitada por la empresa, ya que antes ejercía de secretaria una localidad de la zona.

Las cifras del dinamismo económico también dan cuenta de que la mina generó en 2021 un total de US$ 145 millones en beneficios directos e indirectos para el Estado, y que el 92% de la recaudación tributaria en Zamora Chinchipe provino de Yantzaza y El Pangui, los cantones (municipios) donde están Fruta del Norte y Mirador.

Unas cifras que podrían aumentar pues aunque la producción promedio anual es de 375,000 onzas de oro, se estima que para 2023 oscile entre 450,000 y 485,000 onzas de oro.

Fuente: EFE

