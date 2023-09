Daniel Noboa, centrista que encabeza las encuestas, dijo que quería canalizar alrededor de US$ 1,500 millones en reservas extranjeras para ayudar a compensar el daño a las exportaciones agrícolas.

“Estas son condiciones extremas”, dijo en una entrevista el lunes con Radio KCH en Guayaquil.

Los bonos globales del país registraron el peor desempeño en un índice de deuda de mercados emergentes el martes, con bajas en los bonos con vencimiento en 2035 de alrededor de 1,4 centavos por dólar, según precios indicativos compilados por Bloomberg. Los comentarios de Noboa generaron alarma entre los operadores que lo percibían como un candidato más prudente a nivel fiscal que su rival de izquierda Luisa González.

Las reservas ya han caído en US$ 1,900 millones este año, a unos US$ 6,400 millones, para mantenerse al día con los pagos de la deuda, dijo el banco central en un comunicado el lunes por la noche, advirtiendo que no hay exceso de fondos disponibles. Es más, Ecuador prohibió pedir préstamos al banco central en 2021 para cumplir con un requisito de crédito del Fondo Monetario Internacional.

El comentario de Noboa “va en contra de una estrategia de crecimiento pro inversión”, dijo en una nota Siobhan Morden, directora de Estrategia de Renta Fija para América Latina en Santander. La difícil situación financiera de Ecuador pesará sobre los precios de los bonos “hasta que una Administración reconozca y luego aborde el problema fiscal”, añadió.

Niveles de distress

Noboa es empresario, exlegislador e hijo de un magnate bananero. Su buen desempeño en la primera vuelta de la votación el mes pasado ayudó a generar un repunte en los bonos soberanos de Ecuador, aunque continúan negociándose en altos niveles de distress que sugieren que el mercado prevé una eventual reestructuración.

En la entrevista radial, Noboa dijo que Ecuador necesitaba establecer condiciones de mediano y largo plazo que permitieran el pago efectivo de la deuda.

González, quien cuenta con el respaldo del expresidente Rafael Correa, dijo anteriormente que quería gastar hasta US$ 2,500 millones de las reservas, bajo el argumento de que Ecuador no necesitaría más de US$ 4,000 millones como reservas, dando espacio para inyectar de forma segura fondos de los depósitos en la economía local.

La segunda vuelta está programada para el 15 de octubre.