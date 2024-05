Mientras Haití se desmorona, su vecino vive un verdadero boom turístico

Su éxito contrasta con el del país al otro lado de la isla caribeña de La Española, Haití, donde la espiral de delincuencia y violencia está arruinando la nación.

El presidente Luis Abinader se atribuye el mérito del auge de la República Dominicana. Señala a su estilo de gobierno favorable a los negocios y poco conflictivo, que ha convertido al país en un favorito de inversores y turistas. De paso, lo tiene a la cabeza para las elecciones presidenciales de este domingo.

“Lo que ocurrirá el próximo domingo 19 de mayo es, más que una elección, un plebiscito a favor de las acciones que hemos realizado en estos cuatro años de gestión. ¡Lo mejor está por venir!” escribió Abinader en redes sociales esta semana.

Se prevé que la economía de la República Dominicana crezca un 4.4% este año. Este país de 11 millones de habitantes acaba de superar a Ecuador (con 18 millones de habitantes) como la séptima economía más grande del hemisferio.

Pero los críticos afirman que el crecimiento ha venido acompañado de un aumento de la deuda pública, un incremento de los programas sociales y el temor a un contagio de la violencia en Haití.

“El gobierno ha sido eficaz en mercadear un bienestar que no existe en la población”, dijo Leonel Fernández, quien fue presidente de 1996-2000 y de nuevo en 2004-2012, y el principal contender en la votación de este fin de semana.

Las encuestas muestran que la inflación, la economía, la delincuencia y Haití figuran entre las principales preocupaciones de los votantes. Pero también muestran que Abinader se encamina a la reelección.

Según una encuesta de Gallup-RCC Media publicada por Diario Libre el 9 de mayo, Abinader y su Partido Revolucionario Moderno obtendrían el 60% de los votos, seguidos por Fernández y su partido Fuerza del Pueblo, con el 25%. Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, le sigue con un 11%. Otros sondeos muestran una carrera más reñida, pero con Abinader todavía a la cabeza.

Si alguno obtiene más de la mitad de los votos, será el ganador. De lo contrario, los dos primeros competirán en una segunda vuelta el 30 de junio, en la que Abinader podría enfrentar una carrera mucho más reñida.

Abinader, de 56 años, reconoce los riesgos que supone Haití para la República Dominicana, pero rechaza la idea de que su país tenga una responsabilidad especial en la reparación de la nación vecina. En Haití, poderosas bandas se han apoderado de grandes zonas de la capital mientras la violencia y el hambre asolan la nación. El país ha instalado recientemente un consejo de gobierno de transición y espera recibir una fuerza de seguridad multinacional dirigida por Kenia, pero el caos sigue reinando.

Aunque Haití y la República Dominicana comparten una frontera de 376 kilómetros, son mundos aparte. Abinader intenta que las cosas sigan así, dando prioridad a la construcción de un muro fronterizo, intensificando las deportaciones y exhortando a la comunidad internacional a que interceda.

Haití “es uno de los retos mas difíciles que la República Dominicana ha enfrentado en varios lustros”, dijo Abinader en un evento en Washington la semana pasada. Apuntalar la seguridad fronteriza ha “drenado recursos necesarios para el desarrollo económico”.

Visto bueno de Wall Street

Wall Street parece aprobar la estrategia de Abinader. Aunque ha aumentado la deuda del gobierno en un 30% durante su mandato, el spread o diferencial de tasas de sus bonos en moneda extranjera ha caído en más de la mitad desde mediados de 2022, según datos de JPMorgan Chase & Co. Barclays Plc y BancTrust recomiendan a los inversores comprar los títulos en dólares. Administradores de fondos como Vontobel Asset Management, M&G Investment Management y Eaton Vance también recomiendan los bonos locales del país.

“En realidad, el gobierno ha hecho un buen trabajo, no sólo para complacer a los inversores, sino también en términos de complacer a su propia población”, dijo Carlos de Sousa, gestor de cartera de Vontobel Asset Management en Zurich.

Abinader era el presidente ejecutivo del Grupo Abicor, una empresa de construcción propiedad de su familia que desarrolla centros turístico, y un director en la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, antes de ganar las elecciones de 2020 con el 53% de los votos.

Como presidente, se ha mantenido en su área de experticia. Tras la pandemia, la República Dominicana reabrió sus puertas a los turistas mucho antes que la mayoría de las naciones caribeñas, y sigue cosechando los frutos. El año pasado, el país recibió más de 10 millones de visitantes, un récord. (El turismo internacional se ha desplomado en Haití, ya que compañías aéreas han suspendido y Royal Caribbean interrumpió los cruceros a su península privada en Haití).

Abinader está promoviendo la industria como una forma de reforzar los rincones desatendidos del país y diversificar la economía. En total, el gobierno afirma que hay 19 grandes proyectos en marcha por valor de más de US$ 2.900 millones, desde puertos de cruceros y aeropuertos hasta enormes proyectos hoteleros.

Sin embargo, para muchos dominicanos, la avalancha de visitantes no se asocia con el progreso, sino con el aumento de los precios y el aburguesamiento. Los costos de las viviendas aumentaron un 24% entre 2020 y 2024, y los incrementos fueron aún mayores en las zonas más turísticas, donde ha habido una afluencia de compradores extranjeros.

“La narrativa general en el país es que el turismo nos va a salvar y nos traerá trabajo e ingresos”, dijo Moraima Capellán Pichardo, que trabaja con un grupo ambiental llamado Cabarete Sostenible. “Pero lo que estamos viendo es gente desplazada por la subida de precios, y casas que se construyen que ningún habitante de acá podría comprar”.

Punta Bergantín

Pocos proyectos captan la estrategia del gobierno como Punta Bergantín. En unas 970 hectáreas de playa en la costa norte, el gobierno promueve un complejo turístico ecológico que, según dice, incluirá 4,000 habitaciones de hotel, más de 2,000 residencias, un campo de golf, un hospital, un parque acuático y un club de tenis.

Las autoridades turísticas afirman que ya cuentan con el compromiso del Grupo Puntacana, en alianza con Meliá Hotels International; el Grupo Martinón, que gestiona las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara; y Karisma Hotels.

Andrés Marranzini, responsable del proyecto Punta Bergantín, afirma que ya se ha comprometido más de la mitad de los US$800 millones necesarios para la primera fase.

El proyecto también incluirá un complejo cinematográfico de 60 hectáreas. One Race Films, de la estrella Vin Diesel, firmó un memorando de entendimiento con Abinader en 2021 para desarrollarlo. One Race Firms refirió solicitudes de comentario a su agencia de talentos, el cual no devolvió correos electrónicos y mensajes. Marranzini dijo que el proyecto “definitivamente está avanzando”.

El mes pasado, las autoridades anunciaron que Bergantín también incluirá un centro de innovación, al que llaman “Silicon Beach”. Pretenden reunir a organismos públicos, el mundo académico y el sector privado para crear una incubadora y aceleradora de tecnología. Las autoridades aún no han dicho cuanto costará su desarrollo.

Uno de los grandes objetivos del país es convertirse en un centro de fabricación de semiconductores para un mercado estadounidense que intenta desprenderse de Asia. Aunque ese objetivo aún está lejos, este tipo de proyectos podría atraer el tipo de talento y trabajadores necesarios para convertirlo en una posibilidad, según el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras.

Juan Ureña, carpintero de 74 años, visitó Bergantín un fin de semana reciente tras escuchar en la radio anuncios que le hicieron creer que la zona estaba lista para acoger a miles de turistas y estrellas de Hollywood. Pero aparte de una carretera recién asfaltada y una señal que le advertía de que no se acercara, no había mucho que ver.

“Llevan años hablando de esto y aquí no hay nada”, dijo Ureña, de pie junto a un terreno densamente arbolado junto a la playa. “Me da la impresión de que sólo hablan de esto para conseguir nuestros votos”.

El gobierno dice que su visión más amplia del país llevará tiempo, y que la construcción de Punta Bergantín comenzará en agosto, el mismo mes en que Abinader espera iniciar su segundo mandato.