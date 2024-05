El comandante supremo de la Alianza para Europa (SACEUR), el general estadounidense Christopher G. Cavoli, afirmó este jueves que Rusia no cuenta con la capacidad y habilidad necesaria para realizar avances estratégicos en Ucrania tras las últimas ofensivas rusas contra la región de Járkov.

“Los rusos no tienen los números necesarios para hacer un avance estratégico. No creemos que tengan la habilidad y la capacidad para operar a la escala necesaria para explotar cualquier avance con ventaja estratégica”, indicó Cavoli en una rueda de prensa al término de una reunión del Comité Militar de la Alianza.

No obstante, reconoció que las tropas rusas sí “tienen capacidad de hacer avances locales y han hecho algo de eso”, al igual que “también han hecho algunas pérdidas locales”.

Empeoramiento en el frente

Durante el encuentro, los jefes de Defensa de los países aliados escucharon de primera mano de su homólogo ucraniano la situación en el frente, que ante su empeoramiento en los últimos días ha obligado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a suspender diversos viajes que tenía previstos al extranjero.

“He estado en estrecho contacto con nuestros colegas ucranianos y confío en que ellos mantendrán las posiciones”, apuntó Cavoli.

Según el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, “básicamente, la situación no ha cambiado hasta el punto de que Ucrania o las autoridades estén dispuestas a sentarse y empezar a negociar”.

Complicaciones para recuperar terreno

Reconoció que “no será fácil” para Ucrania recuperar las tierras ocupadas por Rusia, pero tampoco para las fuerzas rusas “lo que las fuerzas armadas ucranianas les arrebataron” desde que comenzaron hace un año su contraofensiva, tiempo en el que han retomado el 50 % del territorio que Moscú tomó al principio de la guerra.

“No es una ventaja estratégica, no son éxitos estratégicos”, sentenció el militar neerlandés, quien se refirió también a la reunión de hoy del presidente ruso, Vladímir Putin, en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping, y aseguró que la cita “no es una razón por la que las cosas hayan cambiado en Ucrania”.

La esperada ofensiva de verano

Cavoli admitió que “nunca se sabe con certeza lo que un adversario va a hacer o lo que tiene la intención de hacer”, y que no pueden determinar si los movimientos rusos forman parte de su esperada ofensiva de verano.

En todo caso, dijo que no han visto que Rusia esté generando gran número de reservas y que la llamada a filas semestral que está llevando a cabo no está relacionada con el conflicto.

Rusia mejora su logística pero no la calidad de sus soldados

Bauer reconoció que los rusos han mejorado su logística desde que empezó la guerra, pero que siguen teniendo un “gran problema” en lo que se refiere a la calidad de los soldados, ya que los más jóvenes ya no pueden ser entrenados por oficiales más experimentados que murieron en el campo de batalla.

El almirante recalcó que hay ayuda práctica “de camino a Ucrania” y que hoy diversos jefes de Defensa aliados hablaron de que las entregas se prevén “en cuestión de días o de una semana”.