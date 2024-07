Desde hace tiempo, pueblos indígenas de toda América Latina han utilizado psicodélicos que existen en la naturaleza. Por lo tanto, suelen ser legales y fáciles de conseguir en esta región, no como en Estados Unidos, donde están prohibidos. Luego de que la revista Life publicó un artículo en 1957, escrito por el botánico aficionado Gordon Wasson , sobre su experiencia con el consumo de hongos alucinógenos en México, hippies y estrellas de rock acudieron en parvada.

Ahora, cada vez más personas como Olivia (este no es su nombre real) vienen a consumir psicodélicos con fines terapéuticos en lugar de recreativos. La dietilamida del ácido lisérgico (LSD) es la droga más conocida, pero la categoría incluye el 5-MeO-DMT (que se puede sintetizar, pero también se encuentra en un tipo de sapo y en ciertas plantas), la psilocibina (proveniente de los hongos), la mescalina (cactus) y la DMT (que se encuentra en la ayahuasca, una bebida preparada a partir de una raíz sudamericana).

Joël Brierre dice que las personas vienen con la esperanza de aliviar ansiedad, trastorno por estrés postraumático (TEPT) y otras aflicciones emocionales. Su empresa, Tandava Retreats, ofrece terapias con psicodélicos en Tepoztlán, 100 kilómetros al sur de Ciudad de México. La mayoría de sus clientes son de mediana edad y no suelen consumir drogas. A menudo llegan ahí luego de haber probado otros tratamientos que fallaron.

Soldados psicoactivos

Muchos de quienes recurren a los psicodélicos solían ser soldados. Martín Polanco, médico y gerente de The Mission Within cerca de Tijuana, afirma que, desde 2016, ha tratado a 1,000 veteranos con ibogaína (los investigadores no clasifican la ibogaína como psicodélico, aunque sí proporciona algunos de los mismos efectos). Michael Higgs, que sirvió en los Equipos Tierra, Mar y Aire de la Armada de Estados Unidos, fue a The Mission Within en 2020 luego de un intento de suicidio; se dio cuenta de que los antidepresivos y la terapia no estaban aliviando su depresión ni TEPT. Ahora está convencido del proceso y trabaja con The Mission Within.

El interés creciente de la gente en el uso de psicodélicos para tratar padecimientos de salud mental empieza a coincidir con un resurgimiento de la atención entre los académicos. En la década de 1950, comenzaron a hacerse investigaciones sobre el LSD. Pero se suspendieron luego de que en Estados Unidos se promulgó la Ley de Sustancias Controladas en 1970. En la actualidad, hay varios ensayos clínicos en curso que estudian el uso terapéutico de los psicodélicos. El año pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) publicó un proyecto de directrices para los ensayos que utilizan psicodélicos.

Los estudios que se han completado hasta el momento son bastante prometedores. “Creo que a estas alturas ya no es razonable creer que no hay señales de beneficios potenciales de los psicodélicos”, sostiene David Yaden de la Universidad Johns Hopkins. Los investigadores creen que lo que hacen las drogas es volver a la mente más flexible, lo cual ayuda a las personas a ver sus vidas y acciones desde una nueva perspectiva.

Sin embargo, aún se necesita mucha más investigación. Si bien algunas personas perciben beneficios de los psicodélicos, otras informan no sentir nada en absoluto, y para unas cuantas el efecto es negativo. En junio, el panel asesor de la FDA le aconsejó a la agencia rechazar el uso de la MDMA, que tiene algunas propiedades psicodélicas, en el tratamiento del TEPT, ya que los peligros superaban a los beneficios. Algunos estudios sugieren que los psicodélicos quizá no sean mucho más benéficos que los medicamentos tradicionales.

Los psicodélicos son “otra herramienta más en el repertorio y no una cura milagrosa”, advierte Rosalind McAlpine de la University College de Londres. Pero los posibles beneficios llegan de una manera muy distinta a los medicamentos convencionales. Robin Carhart-Harris de la Universidad de California, en San Francisco, señala que los psicodélicos suelen producir efectos tras una sola dosis, a diferencia de los antidepresivos, por ejemplo.

Las experiencias en México son variadas. A diferencia de la ibogaína, que causa estrés en el corazón, los psicodélicos no suelen tener efectos adversos en el cuerpo, pero sí en la mente. Brierre evalúa a sus clientes antes de tratarlos para detectar padecimientos como psicosis y después hace sesiones de “integración” (biblioterapia).

Polanco monitorea los corazones de sus pacientes. Pero si visitas la playa en Tulum al sur de México, encontrarás a vendedores de helado que ofrecen “bufo”, 5-MeO-DMT en su estado natural, proveniente de un sapo que se encuentra en el desierto de Sonora. “Un concierto o una fiesta son contextos muy distintos a una sesión celebrada en la sala de alguien”, aclara Yaden.

Alucinaciones aprobadas por el Estado

Pronto, México podría convertirse en el primer país en regular el uso terapéutico de los psicodélicos. La senadora Alejandra Lagunes cree que se necesitan terapias innovadoras para tratar los problemas de salud mental y está promoviendo reglas que rijan el consumo de hongos alucinógenos (Lagunes también busca que se reconozcan y protejan las raíces indígenas de los psicodélicos).

La senadora afirma que ha visto un “cambio de 180 grados” en el interés que han mostrado los legisladores en los últimos dos años. La Cofepris, la dependencia federal mexicana que regula las drogas, también está analizando el tema de los psicodélicos.

Es probable que Estados Unidos sea más reticente que México al momento de adoptar las terapias con psicodélicos. Pero el cabildeo es cada vez más fuerte. La organización de veteranos Veterans Exploring Treatment Solutions ahora ofrece pagar por los viajes de los soldados al sur. Si hay un grupo de personas que puede cambiar las opiniones al norte de la frontera, son ellos.