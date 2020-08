Las acusaciones no están probadas pero son impactantes. En una declaración de 63 páginas, divulgada el 19 de agosto, Emilio Lozoya, quien fuera jefe de Pemex, la petrolera estatal de México, acusa de corrupción a 17 prominentes mexicanos*.

Según Lozoya, Enrique Peña Nieto, presidente en el periodo 2012-18, se benefició del pago de millones de dólares por parte de Odebrecht, una constructora brasileña que ha sobornado a funcionarios en toda América Latina. El dinero financió su campaña electoral y persuadió a legisladores para que votaran por reformas energéticas.

El gobernador de Veracruz le dio un Ferrari, dice Lozoya. Felipe Calderón, predecesor de Peña, supervisó los tratos corruptos entre Pemex y Braskem, una empresa petroquímica de propiedad parcial de Odebrecht. Lozoya señala a dos candidatos en las elecciones presidenciales del 2018. El tamaño de los sobornos y el estatus de los supuestos beneficiarios harían de este el mayor escándalo en la historia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ve como una reivindicación. AMLO, como se le conoce, ha sostenido durante mucho tiempo que la pobreza y la desigualdad son culpa de un “régimen corrupto”. Obtuvo una victoria aplastante en el 2018 al jurar no solo reducir la corrupción sino, de forma inverosímil, eliminarla.

Si hablaba en serio, daría un paso atrás y permitiría una investigación exhaustiva e imparcial de las acusaciones de Lozoya, seguida de juicios . Eso establecería un modelo para castigar la corrupción y desalentar futuras irregularidades. Por tanto, el escándalo podría marcar un punto de inflexión en la lucha perdida de México contra la corrupción. Eso es lo que AMLO dice que quiere, pero parece poco probable. Preferiría condenar el fraude para ganar aplausos en vez de forjar instituciones para investigar, castigar y prevenirlo.

Algunas de esas instituciones ya están al servicio, gracias al mismo Peña Nieto, de todas las personas. Estableció un “sistema anticorrupción”, que contempla un fiscal general separado del poder ejecutivo, un fiscal anticorrupción y una función de supervisión de las ONG. Sin embargo, su gobierno se aseguró de que el nuevo aparato no funcionara correctamente, paralizando cargos y bloqueando investigaciones.

Y AMLO no ha hecho un mejor trabajo. El fiscal general, Alejandro Gertz, es un aliado político (fue su asesor de seguridad durante la campaña electoral). Gertz eligió un fiscal anticorrupción sin hacer una convocatoria pública de postulantes. El año pasado, el presupuesto de la Fiscalía fue el monto más bajo asignado desde el 2008.

En el caso Lozoya, estos funcionarios parecen espectadores. El presidente planea celebrar un referéndum sobre si los ex presidentes deben ser procesados, de hecho, entregando el trabajo de los fiscales a los votantes. Eso es incompatible con el estado de derecho .

También mostró un video de funcionarios contando efectivo en su conferencia de prensa matutina y se filmó a sí mismo hojeando el expediente de Lozoya mientras ofrecía un comentario constante. Tal grandilocuencia contrasta con las investigaciones anticorrupción de Lava Jato en Brasil, que fueron realizadas por jueces y fiscales independientes, y persiguieron a tres ex presidentes.

Pocos cuestionan la probidad personal de AMLO, y su gobierno ha sido menos propenso a los escándalos que sus predecesores. Pero de alguna manera puede estar fomentando la corrupción. AMLO recortó los salarios de altos funcionarios, aumentando su tentación de buscar sobornos.

La proporción de mexicanos que dicen haber pagado sobornos aumentó en un 7.5% entre el 2017 y 2019, y la cantidad promedio de sobornos que pagaron aumentó en un 70%, según una encuesta oficial.

Poco después de que saliera a la luz el testimonio de Lozoya, apareció un video del hermano de AMLO aceptando bolsas de dinero en efectivo en el 2015 de un funcionario del estado de Chiapas para apoyar a Morena, el partido político de AMLO. Por supuesto, el asunto debe investigarse, dijo AMLO. Insistió en que no hay comparación entre las fechorías de gobiernos pasados y cualquier cosa que Morena pudiera haber hecho.

Sus palabras suenan huecas. Limpiar México requiere la creación de instituciones independientes y eficaces. Esto puede ser más lento y aburrido que el alarde presidencial, pero es mucho más probable que funcione. México necesita el estado de derecho, no un hombre fuerte.

*Nota: En su denuncia Emilio Lozoya involucra en total a funcionarios de distintos niveles entre quienes se encuentran tres ex presidentes, cuatro ex secretarios de Estado, ocho ex senadores, un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, un ex gobernador y tres gobernadores actuales, al menos cinco ex funcionarios, cuatro empresarios e incluso una periodista y un medio de comunicación.