The Televisa San Angel studios in Mexico City, Mexico, on Monday, July 21, 2025. Grupo Televisa is scheduled to release earnings figures on July 22. Photographer: Mayolo Lopez Gutierrez/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Fitch Ratings redujo la calificación crediticia de Grupo Televisa SAB a “basura”, su segunda rebaja del año por parte de una agencia calificadora. Fitch adujo la medida a ingresos y ebitda menores a lo esperado.

