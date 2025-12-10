Fitch rebajó la calificación de la empresa de telecomunicaciones a BB+ desde BBB-, según un comunicado difundido el miércoles. La perspectiva es estable.

“Pérdidas de suscriptores superiores a lo anticipado, principalmente en el segmento Sky, impulsaron la disminución en medio de una competencia que se intensifica en México y de tendencias seculares negativas a nivel global en el modelo de negocio de TV de paga”, escribieron analistas de Fitch en un comunicado.

Agregaron que el apalancamiento bruto de la compañía también superó el umbral de degradación de Fitch y que el flujo de caja libre es menor al previsto anteriormente.

La rebaja a “basura” sigue a una medida similar —de grado de inversión a grado especulativo— realizada por Moody’s Ratings en julio. En ese momento, Moody’s atribuyó la decisión a la caída en el número de suscriptores que ha afectado las ganancias.

Interés en adquisición

Las acciones del conglomerado de medios mexicano Grupo Televisa SAB subieron a su nivel más alto en dos semanas luego de un informe de que la compañía estaba interesada en adquirir la unidad México de AT&T Inc.

El columnista mexicano Darío Celis informó anteriormente que Izzi, el segmento de cable de Grupo Televisa, se encontraba en las últimas etapas de una posible adquisición, compitiendo por la unidad con la firma de inversión Cerberus Capital Management. Las acciones locales de Grupo Televisa subieron hasta un 2.2%, a 10.19 pesos por acción.

“Analizamos muchas operaciones todo el tiempo y no comentamos sobre procesos en curso”, dijo un vocero de Grupo Televisa cuando se le pidió un comentario.

AT&T, con sede en Dallas, busca más de US$ 2,000 millones por el negocio. El mercado móvil mexicano está dominado por Telcel, parte del grupo América Móvil SAB, controlado por Carlos Slim y su familia. AT&T tenía aproximadamente el 18% del mercado en marzo, en comparación con el 64% de Telcel.