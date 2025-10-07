Zurich Insurance Group AG dijo que rechazará la oferta de BBVA SA por Banco Sabadell SA, intensificando la batalla por la adquisición que concluirá el viernes.

“La oferta actual no representa una propuesta atractiva para los accionistas de Sabadell más allá de las perspectivas independientes de la compañía”, señaló el martes un portavoz de Zurich Insurance a Bloomberg.

Zurich posee casi el 5% de Sabadell y distribuye sus productos de seguros en España mediante una empresa conjunta con el banco. La decisión refleja divisiones entre los principales accionistas, después de que el multimillonario mexicano David Martínez generara críticas la semana pasada al declarar que aceptaría la oferta de BBVA.

La pugna por el control de Sabadell comenzó en mayo de 2024, y el banco ha intentado resistir la oferta no solicitada de su competidor más grande. Los accionistas de Sabadell tienen hasta el 10 de octubre para aceptar la propuesta de BBVA.

BBVA busca superar el umbral del 50% de las acciones de Sabadell. Si se queda por debajo de ese nivel, pero supera el 30%, podría optar por lanzar una segunda oferta por el resto de las acciones, la cual tendría que ser en efectivo y al menos tan buena —y posiblemente mejor— que la anterior.

El banco español BBVA y el Banco Sabadell. Fotógrafo: Dani Pozo; Joseph Lago/AFP/Getty Images

BBVA ofrece una de sus acciones por cada 4.8376 acciones de Sabadell, lo que valoró a la entidad objetivo en unos € 16,800 millones al cierre del mercado del lunes, frente a una capitalización bursátil de € 16,600 millones (US$ 19,400 millones).

El consejo de administración de Sabadell rechazó la oferta mejorada de BBVA con todos los votos a favor, excepto uno a favor. Martínez, que posee un 3.86% de Sabadell, había rechazado previamente la propuesta, pero cambió de opinión después de que BBVA aumentó el precio.

Esa decisión llevó a una asociación de pequeños accionistas de Sabadell a expresar su preocupación por posibles “acuerdos ocultos” entre Martínez y BBVA, según un informe de prensa. El presidente de BBVA, Carlos Torres, negó posteriormente en una entrevista radial que existan tales acuerdos.

Desde entonces, Sabadell ha solicitado al supervisor del mercado de valores de España que imponga mayores requisitos de transparencia a los inversores que acepten la oferta.

El consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado que es probable que BBVA se mantenga por debajo del 50% de las acciones de su competidor. El banco también aumentó su guía de futuros pagos a los inversores para convencerlos de que les conviene más rechazar la propuesta de BBVA.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, dijo que espera que la gran mayoría de los inversionistas institucionales con acciones en Banco Sabadell SA acepten la oferta de su entidad. “Van a ir todos”, declaró en una entrevista con Bloomberg News el viernes, añadiendo que los inversores institucionales poseen entre 25% y 30% de las acciones de Sabadell.

El martes, Genç señaló en un evento que el rechazo de Zurich busca “proteger su negocio” y que, pese a ello, se sentía “cómodo” con que BBVA superará el umbral del 50%.