El consejo de administración del banco español Sabadell volvió a rechazar el martes la OPA hostil lanzada por su rival BBVA, quien la había mejorado recientemente, y recomendó a sus accionistas a que no la acepten.

“El precio ofrecido es significativamente inferior al valor del proyecto de Banco Sabadell en solitario”, indica el cuarto banco de España en un documento difundido por el regulador bursátil español.

“La remuneración total prevista a los accionistas de Banco Sabadell en los próximos tres años, entre dividendos y recompras, es claramente superior a la que percibirían aceptando la actual oferta”, agrega.

En otro documento, Sabadell anunció un incremento del objetivo de remuneración para sus accionistas en el ejercicio 2025, de 1,300 millones de euros (unos US$ 1,500 millones) a “alrededor de 1,450 millones de euros”.

La víspera había sido BBVA quien había anunciado el pago de un dividendo excepcionalmente alto, del que también podrían beneficiarse los nuevos accionistas que decidan acogerse a la OPA que debe concluir el 10 de octubre.

“El Consejo de Administración de Banco Sabadell considera que la OPA en curso obtendrá un muy bajo nivel de aceptación”, consideró, sin embargo, la entidad catalana.

Pero la decisión del consejo de administración del martes no fue adoptada por unanimidad. El mexicano David Martínez Guzmán anunció de su lado la intención de ceder a BBVA sus acciones y las del fondo Fintech Europe, al que representa, lo que supone un 3.86% del capital de Sabadell.

La oferta de BBVA valora a su rival catalana en aproximadamente en 17,000 millones de euros.

La opa del BBVA, la segunda entidad bancaria de España con más de 78 millones de clientes en 25 países y una fuerte presencia en América Latina, podría dar lugar a un gigante europeo del sector.

Buscando frustrar la operación, Sabadell vendió su filial británica TSB a Santander por 3,100 millones de euros y prometió una remuneración récord a sus accionistas, gracias en parte a esa venta.

El desenlace de esta operación es muy incierto debido a la multitud de pequeños accionistas de Sabadell.