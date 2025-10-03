Carlos Torres Vila, left, and Cesar Gonzalez-Bueno. Photographers: Stephania Corpi/Bloomberg; Eduardo Parra/Europa Press/Getty Images
Agencia Bloomberg
El presidente de BBVA SA, Carlos Torres, y el director ejecutivo de Banco Sabadell SA, César González-Bueno, se contradijeron mutuamente en entrevistas separadas mientras intentaban convencer a los inversionistas de su postura durante los últimos días de una batalla por la adquisición que ha durado 17 meses.

