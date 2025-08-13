Venezuela. (Foto: Difusión)
Venezuela. (Foto: Difusión)
El canciller venezolano, Yván Gil, alertó este martes sobre lo que consideró como la «grave amenaza militar» por parte de , país que, según dijo, se «ampara en el supuesto derecho» de combatir el narcotráfico para «convertir» a Latinoamérica en un «nuevo escenario de guerra colonial».

«Hemos señalado la grave amenaza militar que representa Estados Unidos, que se ampara en un supuesto derecho para ‘combatir’ a los carteles en , intentando convertir nuestra región en un nuevo escenario de guerra colonial», manifestó Gil en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, según una publicación en su canal de Telegram.

Por tanto, hizo un «llamado urgente» a la comunidad internacional para que «repudie estos actos terroristas propiciados por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados fascistas de la derecha venezolana».

La oposición

Este martes, la líder opositora de María Corina Machado hizo un llamado a las «naciones democráticas del mundo» a sumarse en su lucha contra Maduro, quien considera que Edmundo González Urrutia venció, actualmente en el exilio, en las presidenciales de 2024, pese a que el ente electoral proclamó la reelección del líder chavista.

Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a su Administración, por sus «acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista», en referencia al Gobierno de Maduro.

El pasado jueves, la fiscal general de , Pam Bondi, compartió en redes sociales un video en el que anunció una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien señaló como una amenaza para la seguridad del país norteamericano.

Bondi acusó al gobernante venezolano de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Soles para introducir drogas letales y violencia» en EE.UU., una afirmación que han rechazado numerosas instituciones, así como organismos policiales y militares venezolanos.

