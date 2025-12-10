El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este miércoles las manifestaciones que se dieron en Oslo en protesta, dijo, por “haber manchado” el Premio Nobel de la Paz, que este año fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Me llegaron bastantes imágenes de una marcha en Oslo, el doble de gente del día de ayer, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz y gritando no a la guerra en Venezuela”, señaló Maduro en una marcha en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

El mandatario pidió a sus seguidores un aplauso para el pueblo de Oslo, al reiterar que las imágenes de las marchas fueron “impactantes”.

“Los pueblos del mundo nos están observando, nos están apoyando y nosotros con el poder del pueblo de Venezuela y el apoyo de los pueblos del mundo vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad, el desarrollo y el derecho a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo”, añadió.

Además, dijo, de forma irónica, que los mandatarios Javier Milei y José Raúl Mulino, de Argentina y Panamá, respectivamente, que se encuentran en Oslo en apoyo a Machado, se atemorizaron cuando “vieron al pueblo de Noruega en las calles”.

“Un velorio”

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, comparó la ceremonia del Nobel de la Paz el miércoles en Oslo con un funeral, al ironizar sobre la ausencia en el acto de la galardonada, la líder opositora María Corina Machado.

Machado confirmó en un audio enviado a los organizadores del Nobel de la Paz que logró viajar a Europa, pero no alcanzó a llegar a tiempo para la ceremonia de entrega. En su lugar el premio lo recibió su hija Ana Corina Sosa Machado.

“Hoy muy tempranito viendo lo que pasó en Noruega, asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio, era un velorio, un fracaso, fracaso total, el show fracasó, la señora no se presentó”, dijo Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Ana Corina Sosa Machado recibió la medalla y el diploma del Nobel de la Paz de su madre.

Rodríguez cuestionó el despliegue militar que Estados Unidos emprendió desde agosto en el Caribe y que Machado ha respaldado.

“Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo y en Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre”, agregó Rodríguez en alusión a protestas de grupos de izquierda en la víspera.

La vicepresidenta venezolana señaló que el Nobel de la Paz “está bien desprestigiado”.

Agradecimientos

Este miércoles, en su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó a Maduro a aceptar los resultados de las presidenciales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una “democracia” en el país.

Por su parte, Machado dedicó su Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los “héroes” que, aseguró, luchan por la “libertad” de su país, así como a “los líderes del mundo” que la apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre.

Al acto asistió el líder opositor venezolano y aliado de Machado, Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de su país al asegurar que fue elegido en las presidenciales de 2024, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó la reelección de Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por varios países.

Machado fue la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció en octubre que fue seleccionada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado también comentó en el audio divulgado por los representantes del Nobel que varias personas “arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera viajar a Oslo.

De momento, se desconoce cómo logró salir de Venezuela, donde vivía en la clandestinidad tras denunciar fraude en las presidenciales de julio de 2024 y reivindicar el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, presente este miércoles en la ceremonia del Nobel Oslo.