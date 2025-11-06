Un juez federal emitió este miércoles una orden de restricción que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a modificar de inmediato las condiciones de detención de inmigrantes en el centro de procesamiento de Broadview, cerca de Chicago.

La resolución responde a las denuncias de que el centro de Broadview -escenario de protestas casi diarias desde el inicio de la ‘Operación Midway Blitz- operaba de manera opaca, con acceso limitado a la defensa legal y condiciones de detención cuestionadas.

En su orden, vigente hasta el 19 de noviembre, el magistrado Robert Gettleman citó entre otras irregularidades la falta de duchas en funcionamiento para los detenidos, comparando la instalación la con un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

Ordenó a ICE proporcionar a todas las personas detenidas en Broadview durante la noche en cualquier sala de espera, celda u otro espacio una colchoneta limpia y ropa de cama con espacio suficiente para dormir.

Cada sala deberá limpiarse al menos dos veces al día, y cada persona detenida deberá tener acceso suficiente a jabón, toallas, papel higiénico, artículos de higiene bucal -incluidos cepillo y pasta de dientes-, así como productos menstruales en el caso de las mujeres.

Acceso a higiene y alimentos garantizado

Deberán garantizar que cada persona detenida pueda ducharse al menos cada dos días, acceder a baños limpios, recibir tres comidas diarias y contar con una botella de agua potable con cada comida.

Los detenidos deberán recibir los medicamentos recetados que tengan al momento de su arresto, así como cualquier otro que les sea entregado por sus familiares o abogados para su tratamiento.

El juez ordenó que ICE debe garantizar a cada detenido acceso a servicios telefónicos para comunicarse con su abogado de forma privada y gratuita, preservando en todo momento la confidencialidad entre ambos.

Asimismo, dispuso de que todos los recién llegados reciban, tan pronto como sea posible, una lista de abogados que ofrecen asistencia legal gratuita en inglés y español, junto con servicios de interpretación cuando sea necesario.

Además, el fallo establece que todos los detenidos en Broadview deben ser incorporados al Sistema de Localización en Línea de ICE, a fin de que su ubicación pueda ser identificada con precisión desde su ingreso al centro.

Las autoridades migratorias no deberán alterar ni falsificar el contenido de los documentos entregados a los detenidos, los cuales deberán incluir siempre una traducción al español y ser presentados con el tiempo y las facilidades necesarias para que puedan ser leídos y comprendidos.

Críticas a condiciones de hacinamiento

Durante una audiencia celebrada el martes en el tribunal, varios detenidos denunciaron condiciones de hacinamiento, insalubridad y trato degradante en el edificio de dos plantas que, lejos de operar como un centro de procesamiento previo a la deportación, funciona en la práctica como una cárcel.

En su defensa, abogados del Gobierno federal afirmaron en la audiencia que las seis celdas de detención temporales que tiene el centro se limpian diariamente y culparon a una ley estatal de Illinois por el hacinamiento.

«Illinois es un caso único porque cuenta con leyes que impiden la detención de personas indocumentadas. No podemos trasladarlas a otras instalaciones del condado o del estado», declaró la fiscal federal adjunta Jana Brady.

El juez Gettleman respondió que es «obviamente inconstitucional» obligar a alguien a dormir en el suelo junto a un inodoro.

«Las condiciones serían consideradas inconstitucionales incluso en el contexto de prisiones para delincuentes convictos, pero estos no son delincuentes convictos. Son detenidos civiles», señaló.