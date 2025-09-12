Más del 44% de los migrantes deportados por la frontera de Arizona en los últimos tres meses había residido en Estados Unidos por más de una década. Además, al menos el 40% de ellos dejó atrás a un familiar cercano, según un informe difundido este jueves por la organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera.

El reporte, titulado “Ni siquiera me dejaron decir adiós”, se elaboró a partir de una encuesta realizada entre mayo y julio a 278 migrantes deportados, en su mayoría hombres (85%). El estudio indica que una de cada dos expulsiones estuvo vinculada a redadas en las calles o cortes de inmigración encabezadas por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los encuestados denunciaron, además, maltratos durante el proceso y traslados a diferentes centros de detención en varios estados antes de su deportación. Un 33% de los casos se originó en detenciones por infracciones de tránsito, derivadas de la cooperación entre autoridades locales e ICE.

Arizona concentró el 60% de los arrestos, mientras que el resto de deportaciones correspondió a estados como California, Florida, Nevada, Oregón, Texas y Washington.

El 44% de migrantes expulsados por Arizona había vivido más de 10 años en EE.UU., según un informe. Foto: EFE/EPA/ Allison Dinner.

Deportados tras décadas viviendo en EE.UU.

De acuerdo al reporte, la mayoría de migrantes no sólo reportaron tener varios años viviendo en los Estados Unidos, sino que también afirmaron haber dejado en Estados Unidos por lo menos a un familiar, entre ellos esposa, hijos o padres , que lamentaron que serán duramente afectados por su deportación.

En concreto, un 8% dijeron tener más de 30 años viviendo en los Estados Unidos.

La organización que brinda asistencia a los migrantes deportados por la frontera de Arizona llevó a cabo la encuesta entre mayo y julio de este año.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado rienda suelta a las redadas contra los migrantes desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero, lo que se ha saldado con miles de detenciones y deportaciones.

Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado se reportó la detención de un promedio de 3.800 migrantes por día.