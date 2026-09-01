Cuatro aviones de combate Mirage 2000 de la Fuerza Aérea de Taiwán se preparan para despegar de la base aérea de Hsinchu. Foto: I-Hwa Cheng/AFP
Cuatro aviones de combate Mirage 2000 de la Fuerza Aérea de Taiwán se preparan para despegar de la base aérea de Hsinchu. Foto: I-Hwa Cheng/AFP
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Redacción Gestión
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Taiwán propuso invertir 36,040 millones de dólares taiwaneses (unos US$ 1,140 millones) para desarrollar un sistema de defensa aérea con capacidad de interceptar misiles balísticos tácticos, en un contexto marcado por la creciente presión militar de China sobre la isla.

La propuesta no detalló la cantidad de misiles Strong Bow que se adquirirían, limitándose a señalar que el primer lote de proyectiles sería entregado a la Fuerza Aérea a partir del 2028.

Estos misiles se diseñarán y fabricarán en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST), principal desarrollador de armamento de Taiwán, según indicó CNA.

Lu Chien-sheng, subdirector del mismo programa, aseguró por aquel entonces que el Strong Bow funcionará junto con otros sistemas de defensa terrestres, incluidos los Tien Kung III de Taiwán y los Patriot PAC-3 de fabricación estadounidense, que son capaces de interceptar misiles entrantes a baja altitud.

Fotografía de archivo de personas pasando frente a una bandera taiwanesa, en Taipei (Taiwán). Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo
Fotografía de archivo de personas pasando frente a una bandera taiwanesa, en Taipei (Taiwán). Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo

Renovación de buques y nuevos blindados

El MDN también ha presupuestado un total de 53,290 millones de dólares taiwaneses (US$ 1,684 millones) para un nuevo buque de reabastecimiento de petróleo y municiones y otros tres barcos de rescate, entre ellos uno especializado en rescate submarino, coincidiendo con la esperada entrada en servicio del primer sumergible de producción autóctona de Taiwán, conocido como ‘Hai Kun’, informó este martes el diario local Taipei Times.

Estas partidas forman parte del presupuesto de Defensa récord de 1.12 billones de dólares taiwaneses (US$ 35,404 millones) que el Ejecutivo propuso a finales del mes pasado, una cifra equivalente al 3.01% del producto interior bruto de la isla y un 18% superior a la del año anterior.

La propuesta no responde solo a la presión militar de Pekín, sino también a las exigencias de Washington, que insiste en que Taipéi debería gastar más en su propia Defensa.

Sin embargo, es el Parlamento, controlado actualmente por una oposición partidaria de estrechar lazos con China, el que tiene la última palabra sobre las cifras definitivas del presupuesto.

Con información de EFE

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