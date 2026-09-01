Taiwán propuso invertir 36,040 millones de dólares taiwaneses (unos US$ 1,140 millones) para desarrollar un sistema de defensa aérea con capacidad de interceptar misiles balísticos tácticos, en un contexto marcado por la creciente presión militar de China sobre la isla.

Esta iniciativa, contemplada en el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para el 2027, busca desarrollar y desplegar una versión mejorada del sistema de misiles tierra-aire Tien Kung III, conocido como el programa Strong Bow, entre 2026 y 2032, de acuerdo con la agencia de noticias CNA.

La propuesta no detalló la cantidad de misiles Strong Bow que se adquirirían, limitándose a señalar que el primer lote de proyectiles sería entregado a la Fuerza Aérea a partir del 2028.

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Estos misiles se diseñarán y fabricarán en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST), principal desarrollador de armamento de Taiwán, según indicó CNA.

En declaraciones recogidas por este medio, el presidente del Ncsist, Li Shih-chiang, explicó en septiembre del año pasado que el Strong Bow está diseñado para neutralizar misiles de crucero y misiles balísticos a una altura de hasta 70 kilómetros.

Lu Chien-sheng, subdirector del mismo programa, aseguró por aquel entonces que el Strong Bow funcionará junto con otros sistemas de defensa terrestres, incluidos los Tien Kung III de Taiwán y los Patriot PAC-3 de fabricación estadounidense, que son capaces de interceptar misiles entrantes a baja altitud.

Fotografía de archivo de personas pasando frente a una bandera taiwanesa, en Taipei (Taiwán). Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo

Renovación de buques y nuevos blindados

El MDN también ha presupuestado un total de 53,290 millones de dólares taiwaneses (US$ 1,684 millones) para un nuevo buque de reabastecimiento de petróleo y municiones y otros tres barcos de rescate, entre ellos uno especializado en rescate submarino, coincidiendo con la esperada entrada en servicio del primer sumergible de producción autóctona de Taiwán, conocido como ‘Hai Kun’, informó este martes el diario local Taipei Times.

La cartera castrense también planea invertir hasta 147,310 millones de dólares taiwaneses (US$ 4,656 millones) a lo largo de varios años para la renovación de su flota de vehículos militares, incluidos cientos de blindados, según el mismo medio.

Estas partidas forman parte del presupuesto de Defensa récord de 1.12 billones de dólares taiwaneses (US$ 35,404 millones) que el Ejecutivo propuso a finales del mes pasado, una cifra equivalente al 3.01% del producto interior bruto de la isla y un 18% superior a la del año anterior.

La propuesta no responde solo a la presión militar de Pekín, sino también a las exigencias de Washington, que insiste en que Taipéi debería gastar más en su propia Defensa.

Sin embargo, es el Parlamento, controlado actualmente por una oposición partidaria de estrechar lazos con China, el que tiene la última palabra sobre las cifras definitivas del presupuesto.

Con información de EFE