El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, informó este domingo que renunciará al puesto debido a presiones políticas luego de la debacle electoral, donde el Partido Liberal Democrático perdió la mayoría en ambas cámaras.

Tras menos de un año en el cargo, Ishiba alimenta la incertidumbre de Japón, en un contexto donde la inflación golpea y los aranceles de Donald Trump afectan a la industria automovilística —una de las piedras angulares de su economía—.

“Ahora que las negociaciones sobre las medidas arancelarias estadounidenses concluyeron, creo que es el momento adecuado. He decidido dar un paso al costado y dejar espacio a la próxima generación” , mencionó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. (Foto de Jim WATSON / AFP)

Si bien Japón logró que Estados Unidos firmara un decreto para reducir los aranceles a los coches japoneses —del 15% en vez de 27.5%— Ishiba reiteró su afán por dar un paso al costado pese a “la victoria” que implicó el acuerdo comercial con Trump.

Shigeru Ishiba asumió como primer ministro en septiembre de 2024 con la promesa de “crear un nuevo Japón”, revitalizar las regiones rurales y enfrentar la “emergencia silenciosa” que supone la disminución de la población.

Con información de EFE