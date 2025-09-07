El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, asiste a una conferencia de prensa en Tokio el 7 de septiembre de 2025 para anunciar su renuncia al cargo. (Foto de TORU HANAI / AFP).
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, asiste a una conferencia de prensa en Tokio el 7 de septiembre de 2025 para anunciar su renuncia al cargo. (Foto de TORU HANAI / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El primer ministro de , Shigeru Ishiba, informó este domingo que renunciará al puesto debido a presiones políticas luego de la debacle electoral, donde el Partido Liberal Democrático perdió la mayoría en ambas cámaras.

Tras menos de un año en el cargo, Ishiba alimenta la incertidumbre de , en un contexto donde la inflación golpea y los aranceles de Donald Trump afectan a la industria automovilística —una de las piedras angulares de su economía—.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos volvió a abandonar la Unesco: ¿por qué?

“Ahora que las negociaciones sobre las medidas arancelarias estadounidenses concluyeron, creo que es el momento adecuado. He decidido dar un paso al costado y dejar espacio a la próxima generación”, mencionó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. (Foto de Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. (Foto de Jim WATSON / AFP)

Si bien Japón logró que Estados Unidos firmara un decreto para reducir los aranceles a los coches japoneses Ishiba reiteró su afán por dar un paso al costado pese a “la victoria” que implicó el acuerdo comercial con Trump.

LEA TAMBIÉN: Caso Trump–Coca-Cola: ¿puede un presidente imponer cambios en la fórmula de un producto?

Shigeru Ishiba asumió como primer ministro en septiembre de 2024 con la promesa de “crear un nuevo Japón”, revitalizar las regiones rurales y enfrentar la “emergencia silenciosa” que supone la disminución de la población.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Cómo Japón y Corea ‘conquistaron’ México con su ‘poder blando’, ¿sigue China?
Mincetur dio balance de visita a Japón e Indonesia: ¿qué se consiguió para las exportaciones?
Evacuaciones masivas en Japón tras lluvias que dejaron varios desaparecidos
Empresarios de Japón interesados en invertir en proyectos de transportes de Perú: ¿cuáles son?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.