La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes sobre la primera muerte humana registrada en el mundo por gripe aviar A(H5) luego de la exposición a ganado lechero infectado o a un ambiente contaminado en Estados Unidos.

Según un comunicado del organismo, se identificaron tres casos de infección en adultos en el estado de Washington, en el noroeste del país. Uno de ellos falleció.

Los tres pacientes trabajaban en granjas de ganado lechero ubicadas en el condado de Yakima, donde recientemente se había detectado en animales el virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) A(H5N1).

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La OMS señaló que las autoridades realizan investigaciones y mantienen bajo seguimiento a las personas que estuvieron expuestas, así como a otras que pudieron haber tenido contacto con los focos del virus.

La OMS informó que tres trabajadores de granjas de ganado lechero en Washington contrajeron gripe aviar A(H5N1). Foto: REUTERS/Denis Balibouse.

OMS mantiene bajo el riesgo para la población

El organismo internacional indicó que, con la información disponible hasta el momento, no existe evidencia de transmisión del virus entre personas.

“Con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo”, sostuvo.

Este fallecimiento constituye la primera muerte reportada a nivel mundial luego de una exposición a ganado lechero infectado . Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué tipo de animal fue el origen del contagio.

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De acuerdo con la OMS, hasta el 20 de noviembre se habían notificado 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5) en Estados Unidos desde 2024, incluidos los tres casos descritos en el informe.

La organización continuará con el seguimiento de la situación y de las personas que hayan estado expuestas al virus, mientras las autoridades estadounidenses mantienen las investigaciones sobre estos casos.

Con información de EFE.