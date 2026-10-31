El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ya deja más de 5,000 fallecidos y 10,351 contagios confirmados, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de ese país, con cifras actualizadas al 29 de octubre.

El informe detalla que la epidemia registra una tasa de letalidad de 48.6%. Además, 2,788 pacientes lograron recuperarse, mientras que otros 1,101 permanecen hospitalizados o en aislamiento.

El brote, declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, se extendió a 67 zonas de salud de ocho de las 26 provincias congoleñas.

Las regiones más afectadas son Kivu del Norte e Ituri, que concentran el 58.4% y el 36.4% de los nuevos casos, respectivamente.

La OMS y la Unión Africana piden acciones coordinadas

Ante la expansión de la enfermedad, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron un llamado urgente a los gobiernos africanos para coordinar acciones frente a una epidemia que, advirtieron, todavía no está bajo control.

El actual brote ya superó en mortalidad al registrado entre 2018 y 2020 en la misma región congoleña. No obstante, aún se encuentra por debajo de la epidemia de África occidental de 2014-2016, que dejó alrededor de 11,000 muertos y 28,000 contagios.

La epidemia también ha tenido repercusiones fuera de la RDC. Se reportaron casos vinculados al brote en Uganda, Kenia y Nigeria, además de un caso en Francia. Asimismo, tres personas infectadas en territorio congoleño fueron evacuadas a Países Bajos y Alemania.

Vacunas y prevención

El actual brote es causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con tratamientos específicos. La OMS trabaja en dos vacunas que ya iniciaron ensayos de fase 1 en humanos y que han mostrado resultados de seguridad positivos, aunque su desarrollo podría tomar varios meses.

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Por su parte, la RDC inició en agosto una campaña de inmunización con Ervebo, vacuna disponible a gran escala y desarrollada inicialmente contra la variante Zaire del virus, aunque ha mostrado indicios de eficacia frente a Bundibugyo en estudios con animales.

El ébola se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede provocar fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Elaborado con información de EFE.