Internacional







OMC respalda aranceles de UE a bienes de EE.UU. por US$ 4,000 millones por subsidios a Boeing El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la oficina de Washington de la UE no respondieron a las solicitudes de comentarios. Boeing se negó a referirse al tema y Airbus no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.