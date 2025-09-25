Manifestantes marchan durante una protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, cerca del Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador, el martes 23 de septiembre de 2025.
Manifestantes marchan durante una protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, cerca del Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador, el martes 23 de septiembre de 2025.
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los dos últimos presidentes de Ecuador intentaron recortar los onerosos subsidios al diésel, pero tuvieron que dar marcha atrás ante las masivas protestas. Ahora Daniel Noboa vuelve a intentarlo, y los tenedores de bonos apuestan a que esta vez se mantendrá firme.

