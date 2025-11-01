El avión en el que viajaba el presidente colombiano, Gustavo Petro, hacia Arabia Saudí no pudo ser abastecido de combustible en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, luego de que compañías que operan en esa terminal se negaran a prestar el servicio. La razón: la reciente inclusión del mandatario en la denominada “Lista Clinton”, elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según informó el diario El Tiempo, algunas de las empresas encargadas del suministro de combustible cuentan con capital estadounidense y desistieron de atender la solicitud por temor a incurrir en violaciones a las regulaciones de la OFAC.

“Fuentes cercanas de la Casa de Nariño le confirmaron a este medio que tal suceso, el cual sigue colocando en el ojo del huracán al jefe de Estado, es verdad”, señaló el diario.

Ante la negativa, el avión presidencial colombiano fue trasladado a una base militar, donde finalmente se realizó el reabastecimiento de combustible antes de continuar su ruta hacia Arabia Saudí.

Petro agradeció públicamente “la ayuda del Reino de España para poder llegar” a su destino, aunque no ofreció detalles sobre el incidente. Consultada por EFE, la Presidencia de Colombia no emitió comentarios sobre el caso.

El hecho ocurre en medio de un incremento de tensiones entre Bogotá y Washington. La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de sancionados por presuntos vínculos con el narcotráfico. La medida implica el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ellos.

El mandatario colombiano restó importancia a la decisión y aseguró no tener bienes ni cuentas en Estados Unidos, por lo que, según dijo, las sanciones “no le afectan”.

La relación bilateral se ha deteriorado progresivamente desde septiembre, cuando Washington retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha antidrogas. Ese mismo mes, además, el Gobierno estadounidense revocó el visado de Petro tras su participación en una manifestación propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Con información de EFE.