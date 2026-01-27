Moody’s Ratings elevó la calificación crediticia de Ecuador, mientras el presidente Daniel Noboa continúa mejorando la situación fiscal del país.

La agencia calificadora mejoró en dos escalones la nota de la nación sudamericana a Caa1, siete niveles dentro del grado especulativo, según un comunicado difundido el lunes por la noche. La perspectiva se mantiene estable. Con ello, Ecuador queda a la par de Argentina y Pakistán.

“La mejora se debe a una disminución sustancial de los riesgos crediticios y refleja nuestra opinión de que cambios de política duraderos, incluida una mejor gestión fiscal junto con un programa del FMI, han consolidado de la confianza de los inversionistas, otorgándole al soberano opciones alternativas de financiamiento”, escribieron en el comunicado los analistas de Moody’s Jaime Reusche y Ariane Ortiz-Bollin .

“A su vez, un mejor acceso al financiamiento y condiciones más favorables reducen los riesgos de liquidez del gobierno y fortalecen su capacidad para cumplir con los pagos de servicio de la deuda en el corto plazo”, agregaron.

La mejora se produjo después de que Ecuador colocara US$ 4,000 millones en bonos el lunes, su mayor emisión hasta la fecha, al regresar a los mercados globales de crédito por primera vez desde que reestructuró su deuda en 2020. El gobierno de Noboa también ha llevado adelante difíciles reformas económicas, al subir el impuesto al valor agregado el año pasado y eliminar en septiembre un subsidio al diésel.

En un referéndum nacional celebrado en noviembre, los ecuatorianos rechazaron las propuestas de Noboa de crear una nueva asamblea constituyente, permitir el regreso de bases militares extranjeras, eliminar un fondo estatal para partidos políticos y reducir el número de legisladores. Las encuestas previas a la votación indicaban que las cuatro medidas serían aprobadas.

Aun así, los mercados han ganado confianza en la capacidad de Noboa para imponer disciplina fiscal en la nación sudamericana. Los bonos en dólares de Ecuador generaron un retorno del 59% el año pasado, uno de los mejores desempeños entre los mercados emergentes, según datos recopilados en un índice de Bloomberg.

Ecuador desbloqueó en octubre un desembolso de US$ 600 millones del Fondo Monetario Internacional bajo su programa a 48 meses. El país también planea concretar este año un canje de deuda por naturaleza.

Fitch califica la deuda soberana del país en CCC+, mientras que S&P le asigna una nota B- con perspectiva estable.

Bonos por US$ 4,000 millones

Ecuador emitió este lunes bonos por valor de US$ 4,000 millones de dólares con vencimientos al 2034 y 2039, una operación calificada por el Gobierno como histórica al haber sido la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales de capitales en siete años, a la vez que evalúa la recompra de bonos que vencen en 2030 y 2035.

Se trata de una emisión doble de eurobonos, uno por US$ 2,200 millones con vencimiento en 2034 y un bono por 1,800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8.975%, “y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.

El Gobierno de Daniel Noboa ha dado este paso después de lograr que la prima de riesgo, indicador también conocido como ‘riesgo país’, quede por debajo de los 500 puntos, cuando se encontraba por encima de los 2,000 al llegar al poder en 2023, lo que ha alcanzado con una serie de reformas económicas para acortar el déficit fiscal en el marco de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$ 5,000 millones en cuatro años (2024-2028).

Entre esas reformas estuvo la eliminación del subsidio al diésel, que desencadenó protestas sociales entre septiembre y octubre, y el recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, así como el despido de 5,000 funcionarios públicos.

El Ministerio de Economía indicó este lunes que la operación “recibió una demanda histórica”: alrededor de US$ 18,000 millones en órdenes de más de 340 inversionistas, “equivalente a una sobresuscripción de 4.5 veces el tamaño final de la emisión”.

“Esto permitió reducir el precio de los nuevos bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales de precio, el mayor ajuste jamás logrado por la república en una transacción de este tipo”, añadió.

La cartera de Estado también indicó que la operación “atrajo una base amplia y diversificada de inversionistas, incluyendo gestores globales de activos de América, Europa, Asia y Medio Oriente”.

El anuncio de la emisión de bonos se enmarca en una gira que hicieron autoridades ecuatorianas por Londres, Nueva York, y Boston, donde se reunieron con más de 100 inversionistas, a quienes les presentaron el programa económico y la estrategia del manejo de la deuda, señaló el Gobierno.

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, señaló que el país “vuelve a ser visto como un socio serio y confiable” y que este retorno es el “inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas”.

Además, señaló que al mejorar el perfil de la deuda se liberan recursos para “sostener el dinamismo económico y fortalecer un modelo social, donde el financiamiento de la obra pública y los servicios ciudadanos sean una prioridad”.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE