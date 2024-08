La reunión, organizada por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, analiza los últimos acontecimientos económicos y financieros, las cuestiones de política y las implicaciones para los bancos centrales.

La sesión que inevitablemente atrae la mayor atención es la del viernes por la mañana, cuando el presidente de la Reserva Federal, el banco central más poderoso del mundo, suba al escenario para compartir sus puntos de vista sobre temas de su elección.

No es la única sesión que se recuerda y a la que se hace referencia con el paso del tiempo, ya que las ponencias presentadas se prestan a muchos debates interesantes. Algunas contribuciones individuales han tenido, a lo largo de los años, un impacto duradero, como la del profesor de la Universidad de Chicago Raghuram Rajan. Aun así, año tras año, es el discurso del presidente el que atrae más referencias —basta mencionar Bernanke 2010 o Powell 2022 a los observadores de los bancos centrales.

La presentación de este año del presidente Jerome Powell se espera con ansias debido a la fluidez económica y la volatilidad financiera que ha estado experimentando Estados Unidos, y sus repercusiones en el resto del mundo.

Se produce en el contexto de un océano de incertidumbre genuina, tanto nacional como mundial, que se ve amplificada por la erosión de tres pilares clave de la estabilidad: un crecimiento económico constante y predecible, una orientación eficaz de la política monetaria futura y solo pequeños focos de vulnerabilidad técnica que implican posiciones excesivamente apalancadas y una asunción excesiva de riesgos por parte de los participantes del mercado.

Por eso es fundamental que Powell aproveche la oportunidad de oro que tiene este viernes para recuperar el control de la narrativa económica y política.

El objetivo primordial de la Fed este año debe ser restablecer la eficacia de su orientación de la política monetaria futura. También debe seguir reconstruyendo su credibilidad y su prestigio internacional, que se han visto erosionados por los errores cometidos en los últimos cuatro años, desde el retraso en la implementación de políticas y proyecciones deficientes hasta la comunicación confusa y fallos en la supervisión bancaria.

Todos recordamos lo crucial que es esto, cuando a principio de agosto los mercados y los analistas de Wall Street reaccionaron de forma exagerada a tres informes económicos que apuntaban a un mercado laboral más débil de lo esperado.

Lo que llamó la atención no fueron solo las alocadas oscilaciones de las cotizaciones bursátiles y el increíble aumento del VIX, la medida de volatilidad ampliamente seguida y apodada el índice del miedo de los mercados. También se produjo una volatilidad inquietante en el tramo corto de la curva de rendimientos estadounidense, el segmento más influenciado por las orientaciones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y que repercute en una amplia gama de interacciones financieras, empresariales y económicas en Estados Unidos y fuera de sus fronteras.

Si bien las repentinas y grandes dislocaciones de precios se revirtieron en las dos semanas siguientes, el inquietante episodio pareció una advertencia de la inestabilidad inherente del sistema financiero. La inseguridad se vio acentuada por lo que ocurrió en la comunidad de analistas.

Algunos conocidos analistas de Wall Street y observadores de las finanzas instaron a la Fed a implementar de inmediato un recorte de tasas de emergencia entre reuniones, una medida que, a mi juicio, era innecesaria y potencialmente perjudicial.

Los economistas que pocos días antes habían reafirmado sus optimistas perspectivas para la economía se apresuraron a revisar al alza las probabilidades de una recesión inminente. Un banco de Wall Street llegó a declarar que Estados Unidos ya estaba en recesión. La sensación predominante era que la Fed estaba una vez más “detrás de la curva”, como en 2021, cuando supo responder a tiempo al aumento de la inflación, un lapsus que sigue teniendo consecuencias económicas, políticas y sociales adversas.

En un artículo de julio expuse ocho temas cruciales para el bienestar económico de Estados Unidos y la estabilidad financiera mundial que Powell debería tratar esta semana en un mundo ideal. Por supuesto, no vivimos en un mundo así. Sin embargo, es importante tener algún tipo de referencia.

No espero que Powell aborde todos los puntos que he planteado. Pero yo, y otros, lo instamos a que hable con claridad sobre tres cosas: en qué punto se encuentran la economía y la política monetaria, cuál es el destino de la política monetaria y cómo llegará la Fed hasta allí. Es especialmente importante que la gente salga de Wyoming con una imagen más clara de la nueva tasa de política monetaria de equilibrio (que no frene ni impulse la actividad económica), el camino hacia esa tasa y lo que significa en la práctica una meta de inflación “sostenible del 2%”.

En ausencia de esa claridad, deberíamos esperar nuevos episodios de volatilidad inquietante en los mercados que amenacen el bienestar económico. La Fed se arriesgaría a dañar aún más la eficacia de sus políticas y su reputación. Y los países de todo el mundo buscarían más formas de “eliminar el riesgo” tanto de sus economías como de sus sistemas financieros ante una Fed que ya no ancla responsablemente lo que sigue siendo un sistema monetario internacional dominado por el dólar.

Sí, hay mucho en juego esta semana en Jackson Hole.