Una tienda Lululemon en el centro de Victoria, Columbia Británica, Canadá, el martes 18 de noviembre de 2025.
Una tienda Lululemon en el centro de Victoria, Columbia Británica, Canadá, el martes 18 de noviembre de 2025.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los leggings “Get Low” de Lululemon Athletica Inc., criticados por su transparencia, están de nuevo disponibles en línea. Los compradores solo deben asegurarse de leer primero las advertencias.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.