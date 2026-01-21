“La colección Get Low sigue estando disponible en nuestras tiendas de Norteamérica, pero hemos suspendido temporalmente las ventas online en ese mercado para comprender mejor los comentarios iniciales de los clientes y ofrecerles más información sobre el producto”, afirmó un portavoz de Lululemon en una declaración en respuesta a una consulta de Bloomberg News.

“Esperamos volver a incluir la colección en nuestros canales de comercio electrónico de Norteamérica pronto, y la colección seguirá estando disponible en otros mercados”, señaló Lululemon.

Analistas indicaron en recientes notas de investigación que los enlaces de comercio electrónico de los productos no funcionaban y que había quejas en línea sobre la línea, que incluye leggings y tops.

El analista de JPMorgan Matthew Boss, afirmó que el producto no estaba disponible en el sitio web de Lululemon al 16 de enero, tres días después de su lanzamiento.

Una tienda Lululemon en el centro de Victoria, Columbia Británica, Canadá, el martes 18 de noviembre de 2025.

Las quejas se centraban en la total transparencia de las mallas, que los clientes describían específicamente como “no aptas para hacer sentadillas”. Una publicación en Reddit las calificó como “transparentes”.

La retirada representa el último revés para la empresa, que intenta recuperar clientes y reactivar el crecimiento mientras busca un nuevo director ejecutivo. También mantiene una disputa cada vez más intensa con su fundador, Chip Wilson, quien sigue siendo uno de los mayores accionistas de la empresa minorista y está buscando reorganizar su consejo de administración.

No es la primera vez que Lululemon enfrenta críticas por productos defectuosos. Hace unos 18 meses, la empresa retiró su línea Breezethrough poco después de su lanzamiento, luego de que clientes señalaran que no se ajustaba bien.

En 2013, Lululemon retiró muchos de sus pantalones de yoga negros después de que surgieran preocupaciones sobre la transparencia de los icónicos leggings. En ese momento, se ofreció a los clientes un reembolso completo, y el incidente dejó una marca embarazosa en la compañía.