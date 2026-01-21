Leggings Get Low de Lululemon. Fotógrafo: Alisha Jucevic/Bloomberg

Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Lululemon Athletica Inc. retiró una nueva línea de ropa deportiva de su sitio web pocos días después de su lanzamiento, luego de que algunos clientes se quejaran de que las mallas eran demasiado delgadas.

