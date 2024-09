En Brasil, el fútbol está “insertado en tu vida, te guste o no”, dijo Ribeiro, un artista de São Paulo, que ahora suele ver tres partidos de la NFL los domingos. “No tengo realmente una concepción de si realmente me gusta el fútbol, o si es simplemente una cultura que me han impuesto. El fútbol americano fue una elección”.

La NFL aspira a ganarse a muchos más compatriotas de Ribeiro cuando el viernes por la noche tenga lugar su primer partido de la temporada regular en Sudamérica, cuando los Philadelphia Eagles se enfrenten a los Green Bay Packers en São Paulo. Forma parte de una estrategia para hacer del fútbol americano un deporte global, y la liga ve a Brasil —hogar de más de 200 millones de personas y la octava economía más grande del mundo— como un mercado clave.

La NFL incrementó sus inversiones en Brasil hace unos 10 años y ahora dice tener 36 millones de aficionados en el país. Esto lo sitúa en segundo lugar por detrás de México, en cuanto a fanatismo internacional por la NFL, según una empresa de investigación independiente.

“Esto puede ser un punto de inflexión”, afirmó Bruno Koerich , director ejecutivo de Destra Licenciamento de Marcas, la empresa brasileña responsable de las licencias de la NFL en el país. El juego puede crear una relación más fuerte entre los aficionados y la marca, dijo. “Esto amplía las oportunidades de negocios”.

El partido, el segundo de la temporada tras el inaugural del jueves por la noche, también ha estado marcado por la política. Algunos miembros del partido republicano han pedido a la NFL que cancele el partido después de que un juez del tribunal supremo prohibiera la red social X en Brasil la semana pasada porque el propietario, Elon Musk, desafió las órdenes de nombrar un representante legal en el país. El multimillonario lleva meses en pelea con el máximo tribunal sobre la regulación de los contenidos.

La NFL es por lejos el deporte profesional más popular y lucrativo de Estados Unidos. Los medios de comunicación y las empresas tecnológicas siguen pujando por los derechos audiovisuales. La liga generó unos US$ 12,000 millones en ingresos en 2022, según las últimas cifras disponibles.

Pero la NFL quiere más, ya que sabe que depender tanto de Estados Unidos podría limitar su crecimiento.

La liga de baloncesto NBA ya cuenta con grandes bases de aficionados en el extranjero, y la de béisbol Major League Baseball tiene grandes seguidores en el Oriente Asiático, Sudamérica y el Caribe. Ambas ligas también se benefician de contar con jugadores de todo el mundo, una forma de atraer a aficionados internacionales con la que no cuenta la NFL.

A pesar de todo el éxito de la NFL en Estados Unidos, sus primeras iniciativas para crear una base internacional de aficionados fueron esporádicas y en su mayoría erradas. En los 80 comenzó a celebrar regularmente partidos de exhibición en el extranjero. Después, durante más de una década, respaldó una pequeña liga con equipos en Europa, pero fue cancelada en 2007.

Desde entonces, la NFL ha cambiado su estrategia e impulsado una presencia más consistente y mayores apuestas en mercados extranjeros. Un gran obstáculo es que el deporte apenas se juega fuera de Estados Unidos. Además, tiene muchas reglas difíciles de aprender.

“El 90% de la población brasileña no entiende las reglas. ¿Cuántos yardas hay que avanzar? ¿Cuándo hay que patear el balón? ¿Qué es un touchdown?”, dijo Nicolas Caballero, quien coordina el programa de MBA en gestión y marketing deportivo de la Escuela de Negocios Trevisan de São Paulo. “Pero existe un segmento muy apasionado de personas que lo ven y lo juegan”.

Para esto, la liga comenzó a invertir en el extranjero en una versión de menos contacto físico llamada fútbol bandera a través de su programa NFL Flag, para enseñar el juego. La iniciativa debutó en Brasil el año pasado. Ahora unos 20 millones de personas juegan esa versión en más de 100 países, y hará su debut olímpico en los Juegos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

Hace unos años, la NFL también puso en marcha un programa de mercados globales, que permite a los clubes crear bases de aficionados en el mundo. Los equipos tienen ahora derechos en 19 países, desde Nigeria hasta Irlanda y Corea del Sur. Los Patriots de Nueva Inglaterra y los Dolphins tienen derechos en Brasil. Desde que obtuvo acceso a ese país hace dos años, Miami ha organizado fiestas para ver partidos, llevado a cabo clínicas para entrenadores y ha recurrido a antiguos jugadores para interactuar con aficionados.

Para aumentar el interés, la NFL comenzó en 2007 a disputar partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos. Dice que ha celebrado más de 30 partidos en Londres, cuatro en Ciudad de México y tres en Alemania. Cada equipo debe disputar un partido internacional cada cuatro años. Esta temporada habrá cinco y podría haber hasta ocho en 2025. También está vendiendo más derechos de televisión para aumentar los partidos que se emiten en mercados extranjeros.

La llegada de un partido de la NFL a Brasil tomó años de gestación. La liga contrató a la agencia de marketing Effect Sport la década pasada para dar a conocer el deporte y la liga, con eventos como una fiesta patrocinada por la NFL para ver el Super Bowl.

Effect Sport también ha promocionado la Liga BFA, una liga local profesional de fútbol americano que comenzó la década pasada y que ahora cuenta con unas tres docenas de equipos. Muchos de los clubes de fútbol más populares también poseen equipos de fútbol americano.

“Hemos visto cómo crece la pasión allí”, afirma Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, grandes eventos e internacional de la NFL. La liga nombró recientemente un director general para Brasil y planea abrir una oficina en el país. Para los partidos internacionales, “Brasil era una próxima ubicación natural, dado el número de aficionados”.

Los organizadores tratan el partido como uno de los mayores acontecimientos deportivos del año. La estrella brasileña del pop Anitta actuará en el intermedio. Las entradas para el Arena Corinthians, con capacidad para 49,000 espectadores, se agotaron en menos de dos horas y ahora se pueden adquirir en StubHub por entre 1,100 y 9,300 reales (entre US$ 195 y US$ 1,647).

Mientras tanto, las camisetas de la NFL han aparecido en aeropuertos y escaparates de tiendas. Los influencers brasileños de las redes sociales están inundando sus feeds de contenido, incluso explicando las reglas del juego. Y un mural gigante en el centro de São Paulo muestra a los quarterbacks de los Eagles, Jalen Hurts, y de los Packers, Jordan Love.

“Estoy en éxtasis”, dijo Ribeiro, quien asistirá al partido del viernes. Se considera seguidor de los Pittsburgh Steelers porque el equipo tiene una historia de clase trabajadora como el Corinthians, su club de fútbol favorito. “Siempre he querido ver un partido, pero no estoy en condiciones de ir a Estados Unidos, y mucho menos de pagar un partido allí”.