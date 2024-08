La National Football League (NFL) aprobó este martes la introducción de capital privado en la propiedad de sus 32 equipos en la reunión especial de propietarios que se realizó en Eagan, Minnesota (EE.UU.).

“Ha sido un proceso largo. Sabemos que nuestra política de propiedad es uno de los elementos fundamentales de nuestro modelo de negocio. Fuimos muy mesurados en ese enfoque, por eso es que esto es algo muy importante para la liga y tenemos el beneficio de abrirnos al interés en la comunidad de inversionistas”, dijo Joe Siclare, vicepresidente de finanzas de la NFL, después de la reunión.

La NFL era la única entre las grandes ligas deportivas estadounidenses que no permitía porcentajes en sus reglas de propiedad de capital privado.

Con esta nueva política, validada con 31 votos a favor y uno en contra, la Liga permitirá a sus equipos vender hasta el 10 por ciento de su capital social a firmas de capital privado.

Una firma podrá comprar entre el límite del 10% de un equipo y el 3 por ciento, pero ningún fondo puede invertir en más de seis equipos. Además, el período mínimo de tenencia para cada inversión es de seis años.

Los fondos deben tener al menos US$ 2,000 millones en capital comprometido y ningún equipo puede representar más del 20 por ciento de un solo fondo.

Ese máximo del 10% aún es menor al 30 por ciento que permiten como margen de inversión las otras ligas; National Basketball Association, Major League Baseball, National Hockey League, Major League Soccer y National Women’s Soccer League.

Hasta el momento solo hay ocho empresas aprobadas que pueden participar en este proceso.

Las empresas son Arctos Partners, Ares Management, Sixth Street Partners, un consorcio de Blackstone Partners, CVC Capital Partners, Carlyle Group, Dynasty Equity y Ludis Capital, esta última fue fundada y es dirigida por el miembro del Salón de la Fama Curtis Martin, leyenda de los Patriots y los Jets.

La NFL es la liga deportiva más poderosa en Estados Unidos. En 2023, cada uno de los 32 equipos ganó una media de US$ 143 millones, respectivamente.

El costo medio de sus franquicias es el de mayor valor entre sus competidores, con US$ 6,000 millones por equipo.

Los Dallas Cowboys son el más valioso, con US$ 10,328 millones, el primero en la historia en superar la barrera de los US$ 10,000 millones; los Cincinnati Bengals, es el de menor valor, con US$ 4,710 millones.