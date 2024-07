Washington (Estados Unidos), 07/11/2024.- (ARCHIVO) - El presidente estadounidense Joe Biden habla durante una rueda de prensa al margen del 75º Aniversario de la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la Convención Walter E. Washington Center en Washington, DC, EE. UU., 10 de julio de 2024 (reeditado el 21 de julio de 2024). Joe Biden anunció el 21 de julio que no buscaría la reelección en noviembre de 2024. Si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente por el resto de mi mandato, anunció Biden en su cuenta X (antes Twitter). (Elecciones) EFE/EPA/JIM LO SCALZO