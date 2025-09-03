Seguramente insistirá en que su condena es fruto de una conspiración de las poderosas élites brasileñas. Y, para ser justos, hay que decir que la Corte Suprema del país se ha extralimitado en repetidas ocasiones, tomando varias decisiones controvertidas en los últimos años que han vulnerado el debido proceso o han supuesto una censura flagrante, todo ello en nombre de la defensa de la democracia.

Pero, aunque esa crítica sea válida, no responde a una incómoda pregunta práctica para Bolsonaro, que ha negado haber cometido algún delito: ¿Cómo es posible que un líder que obtuvo más de 58 millones de votos y perdió las elecciones por un margen muy estrecho haya terminado enfrentándose a la cárcel en lugar de saborear la perspectiva de un regreso a la política?

Bolsonaro sigue siendo popular a pesar de sus problemas | Intención de voto en una eventual segunda vuelta presidencial

La verdad reside en sus propias decisiones paranoicas: si Bolsonaro hubiera gobernado con cierta moderación, en lugar de socavar las instituciones brasileñas a cada paso, incluida la estrategia de vacunación de su propio gobierno durante la pandemia, podría haber superado a Lula en aquellas reñidas elecciones de hace tres años.

Si simplemente hubiera aceptado la derrota en 2022 en lugar de entregarse a la negación y a excéntricas conspiraciones golpistas, ahora estaría en posición de liderar un regreso triunfal en las elecciones generales del próximo año, especialmente tras el mediocre desempeño de Lula en su tercer mandato.

En cambio, el líder conservador de 70 años tiene prohibido presentarse a las elecciones hasta 2030 por difundir falsedades sobre el sistema electoral y ahora podría pasar décadas en prisión.

Visto así, la difícil situación de Bolsonaro se debe menos a sus poderosos enemigos que a sus propias decisiones estratégicas erróneas. Nunca lo admitirá, pero el excapitán del Ejército solo tiene que culparse a sí mismo por el destino que le espera.

Por supuesto, algunos argumentarán que un Bolsonaro que no atacara la democracia no sería Bolsonaro. Hace tiempo que ha rechazado los valores republicanos; ese desafío al establishment es precisamente lo que atrajo a los votantes desconfiados de la autoridad, encantados por su autenticidad sin adornos.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes se ha vuelto un blanco de crítica predilecto para los seguidores de Jair Bolsonaro.

Como dijo Christopher Garman , director general para América de Eurasia Group: “El ingrediente secreto que le llevó a la presidencia es lo que lo está enviando a la cárcel. Tiene ese ADN antisistema, y eso le ha llevado a donde le ha llevado”.

Aun así, la magnitud de sus errores es sorprendente para alguien que sigue siendo sorprendentemente popular: una encuesta reciente de AtlasIntel para Bloomberg News muestra que, en una hipotética segunda vuelta en 2026, Bolsonaro empataría con Lula si este pudiera presentarse el año que viene. Pero no puede, mala suerte, capitão.

Consideremos el último paso en falso de Bolsonaro: recurrir a la Casa Blanca de Donald Trump, a través de su hijo Eduardo, para castigar a Brasil y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que preside su caso. Quienquiera que haya pensado en su bando que esto era una buena idea solo ha agravado sus problemas.

La medida ha dado un nuevo impulso al gobierno de Lula, ha alienado a los votantes indecisos al anteponer las venganzas personales al interés nacional e incluso ha puesto en riesgo la división de la derecha de cara a 2026.

Sin duda, no ha contribuido en nada a mejorar sus propias perspectivas legales. Incluso teniendo en cuenta la desesperación, la pregunta sigue siendo: ¿por qué sigue cavando cuando ya está en el fondo del agujero?

Las elecciones del próximo año en Brasil serán muy reñidas | Intención de voto entre Lula y Tarcísio de Freitas en una eventual segunda vuelta

Bolsonaro y Trump tienen mucho en común: ambos sobrevivieron a intentos de asesinato, ambos afirman ser víctimas de cacerías de brujas judiciales, ambos hicieron campaña como outsiders e intentaron modificar el sistema una vez en el poder, y ambos se negaron a aceptar sus derrotas electorales mientras toleraban los intentos de insurrección de sus seguidores.

Sin embargo, también hay algunas diferencias clave: Trump sigue siendo un carismático imán mediático capaz de atraer la atención mundial gracias a su gigantesca megalomanía; Bolsonaro no lo es. Y mientras que las acciones de Trump a menudo revelan un cálculo político cínico, el desprecio de Bolsonaro por todo lo que se sale de su dogma es sincero, casi ineludible.

Fundamentalmente, los presidentes brasileños no son tan poderosos como sus homólogos estadounidenses, ni el país protege la libertad de expresión con el mismo absolutismo que garantiza la Primera Enmienda.

Bolsonaro puede tener sueños descabellados de convertirse en emperador de Brasil, pero, como demuestra su fallido intento de mantenerse en el poder, las instituciones tienen la capacidad de contenerlo. Puede que haya intentado tomar por la fuerza lo que no pudo ganar con sus habilidades políticas, pero una vez más calculó mal hasta dónde llegarían los tribunales para detenerlo.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, en una marcha en el país. Foto: EFE/ Andre Borges

Dicho esto, Bolsonaro todavía tiene una baza poderosa que jugar: ser el rey de las elecciones generales. A solo 13 meses de las elecciones, debe decidir si respalda al gobernador Tarcísio de Freitas de São Paulo, el candidato más fuerte de la derecha y favorito de los inversores, o si presenta a un miembro de su familia, ya sea su esposa Michelle o uno de sus hijos.

La primera opción proporciona a su movimiento conservador un rival creíble, pero corre el riesgo de diluir la influencia de Bolsonaro en el próximo gobierno; la segunda garantiza la lealtad, pero probablemente debilita la candidatura frente a un Lula resurgido, en lo que se prevé que será otra carrera reñida.

“Está 50-50 y Bolsonaro decidirá. Todavía tiene mucho capital político”, dijo Garman , de Eurasia, desde Brasilia, señalando que la actual tasa de aprobación de Lula, superior al 40%, le da una ligera ventaja para 2026.

Si la historia sirve de guía, no espere que Bolsonaro tome una decisión pragmática. La estrategia racional nunca ha sido su fuerte.

Artículo de opinión de Juan Pablo Spinetto