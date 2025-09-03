Jair Bolsonaro camina frente a la bandera de Brasil mientras se prepara para emitir su voto en las elecciones generales el 7 de octubre de 2018. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP / Archivo).
Jair Bolsonaro camina frente a la bandera de Brasil mientras se prepara para emitir su voto en las elecciones generales el 7 de octubre de 2018. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP / Archivo).
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Jair Bolsonaro se enfrenta a su hora de la verdad. El juicio final contra el polémico expresidente de Brasil, que comenzó el martes, concluirá el 12 de septiembre, pero el veredicto ya parece escrito: es probable que Bolsonaro sea declarado culpable de conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a su némesis, Luiz Inácio Lula da Silva.

TE PUEDE INTERESAR

Confianza en el gobierno de Milei cae en 13.6% y alcanzó su nivel más bajo: ¿Qué sucedió?
¿Un ‘Scratch’ de rojo en el Mundial? Propuesta de Nike desata polémica en Brasil
Brasil niega las prácticas comerciales desleales que le atribuye Trump y pide diálogo
Brasil y China viven “su mejor relación de la historia” y critican “proteccionismo” de EE.UU.
Brasil e India buscan “defender el multilateralismo” ante aranceles de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.