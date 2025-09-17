El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro abandonó este martes la residencia donde cumple prisión domiciliaria para trasladarse de urgencia a un centro médico, debido a una “fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja” .

Así lo dio a conocer su hijo y senador, Flávio Bolsonaro, mediante una publicación en su cuenta de X. Contó que su padre fue escoltado al hospital por “los policías penales que vigilan” su domicilio, por tratarse de una “emergencia”.

Se trata de la segunda salida que el exmandatario de 70 años realiza a este mismo centro médico en menos de una semana , luego de que este domingo fuera sometido a un procedimiento médico ambulatorio y programado para extirpar quirúrgicamente ocho lesiones cutáneas.

La salida del fin de semana fue realizada con la autorización previa del magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor de las causas del expresidente.

Como se sabe, el líder de la ultraderecha brasileña, recientemente condenado a 27 años y tres meses de prisión, enfrenta en los últimos años diversos problemas en el aparato digestivo, producto de las secuelas de una puñalada que recibió en un mitin durante la campaña presidencial de 2018.

De hecho, en abril pasado fue sometido a una larga operación para resolver una oclusión intestinal que lo mantuvo hospitalizado tres semanas.