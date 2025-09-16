Microsoft anunció una inversión de US$30.000 millones en infraestructura y operaciones de inteligencia artificial en Reino Unido, como parte de un plan que se desplegará entre 2025 y 2028.

Se trata del mayor compromiso financiero de la compañía en ese país, según confirmó en un comunicado publicado en su página oficial.

Del total, la mitad será destinada a inversiones de capital para levantar una nube de IA que permitirá construir la supercomputadora más grande del Reino Unido, equipada con más de 23,000 unidades de procesamiento gráfico (GPU) avanzadas.

Indicó que la otra mitad de su inversión en Reino Unido se destinará a respaldar sus operaciones en todo el país, incluyendo a sus 6,000 empleados distribuidos en diversas sedes y ciudades.

El personal trabaja en investigación avanzada, desarrollo de modelos de IA, creación de productos y juegos, operación de centros de datos, y en ventas y soporte a clientes, colaborando estrechamente con prácticamente todas las principales instituciones británicas.

De acuerdo con Microsoft, la inversión busca “fortalecer lazos económicos” entre Estados Unidos y Reino Unido, como una colaboración que impulsa las agendas de IA del presidente, Donald Trump, y del primer ministro Keir Starmer.

Microsoft aseguró que su inversión de capital en Reino Unido permitirá ampliar la cobertura de sus centros de datos y responder a la creciente demanda de inteligencia artificial de clientes como Barclays, el NHS, London Stock Exchange Group, la Premier League, Vodafone, UK Met Office, Unilever y Wayve.

