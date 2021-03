El valor de las inversiones de la operadora española Telefónica en empresas de su grupo y asociadas sufrió un deterioro neto en el 2020 con respecto al 2019 de 10,956 millones de euros (unos US$ 13,051 millones), un 15.18% del total, especialmente por la pérdida de valor de los activos en Reino Unido, Brasil y Argentina.

En el 2020 el valor de las inversiones de Telefónica en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ascendió a 58.754 millones de euros (US$ 69,993 millones), frente a los 69,267 millones del año anterior (US$ 82,517 millones), según cálculos de la compañía reflejados en sus cuentas anuales del año pasado, auditadas por la consultora PwC, que considera esta valoración “razonable”.

De esta cuantía, la mayor cantidad procedía de Telefónica O2 Holdings (Reino Unido), donde el deterioro de activos en el 2020 se cifró en 3,581 millones de euros (US$ 4,266 millones), debido principalmente a los dividendos que se pagaron a los accionistas de esta sociedad, según fuentes de la compañía.

En segundo lugar figuran los deterioros contabilizados en Telefónica Latinoamérica Holding por 3,321 millones de euros (US$ 3,956 millones), lo cual se debió principalmente a la caída del valor de los flujos procedentes de las filiales argentinas y brasileñas.

Telefónica Latinoamérica Holding, que es propiedad de Telefónica al 100%, posee el 99% de Terra Networks Argentina; el 100% de Terra Networks Perú; el 24% de Telefónica Brasil; el 10.8% de Telefónica Argentina y el 25% de Telefónica Móviles Argentina, entre otras.

En Telefónica Brasil se calculó en 2,593 millones de euros (US$ 3,089 millones) la pérdida de valor de los activos básicamente por la devaluación de la moneda de este país, mientras que en otra de las sociedades en las que participa, Sao Paulo Telecomunicaçoes, esa pérdida se contabilizó en 551 millones de euros (US$ 656 millones).

En Telefónica Móviles de Argentina se computaron deterioros por 509 millones de euros (US$ 606 millones) y en Telefónica Móviles México, por la devaluación del peso mexicano, 334 millones de euros (US$ 398 millones). Otros 100 millones de euros (US$ 119 millones) procedieron de Telefónica Digital España, precisan las cuentas.

Inversión “recuperable”

Estos 10,956 millones de euros se corresponden con el deterioro neto de inversiones, que no se dan por perdidos totalmente, sino que son “recuperables” y por lo tanto no se trata de amortizaciones.

La variación de esta cuantía dependerá del entorno macroeconómico, competitivo y regulatorio de cada uno de los países donde opera, así como de los efectos del COVID-19.

La cifra del 2020 contrasta con la del 2019 cuando no se contempló un deterioro de las inversiones, sino que se estimó una recuperación del valor (reversión) de 2,226 millones de euros (US$ 2,652 millones).

A 31 de diciembre del 2020 el capital social de Telefónica era de unos 5,526 millones de euros (US$ 6,583 millones) y el número de accionistas de Telefónica a 1.2 millones.