Las exportaciones chilenas de cobre aumentaron el mes pasado a pesar de la caída de los precios, lo que indica que las minas del principal proveedor mundial del metal rojo se están recuperando tras contratiempos operativos que provocaron la disminución de la producción.

Los envíos aumentaron un 1.5% en julio frente a junio y un 31% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos publicados el miércoles por el banco central.

Si bien los calendarios de extracción y despachos ayudan a explicar las oscilaciones mensuales, el resultado de julio indica una recuperación de la producción, ya que los precios promedio fueron más altos el mes anterior.

Chile, que produce más de una cuarta parte del cobre extraído en el mundo, ha visto caer su producción a los niveles más bajos de los últimos 20 años, debido a que las empresas, incluida la estatal Codelco, se enfrentan a la baja ley mineral y a problemas operativos.

Según las estimaciones del gobierno, este año debería empezar a aumentar la producción gracias a las cuantiosas inversiones realizadas para explotar una mayor ley de cobre.

Superávit comercial subió 125%

Chile registró un superávit comercial de US$ 1,295 millones en julio, un alza del 125.3% en comparación con julio de 2023, informó este miércoles el Banco Central del mayor productor de cobre del mundo.

De acuerdo a las cifras entregadas por el ente emisor, el país suramericano consignó envíos al extranjero por US$ 8,344 millones durante el séptimo mes de año y fueron 16.2% más altos que el mismo periodo de año anterior.

En particular, el sector minero incrementó sus exportaciones en un 21.1% a nivel interanual, con envíos de US$ 4,722 millones. Por su parte, el cobre, principal exportación chilena, marcó un aumentó de los envíos al extranjero de un 30.8% respecto de julio de 2023, no obstante el litio, mineral crítico para la transición energética a nivel global y de los que Chile posee una de las mayores reservas a nivel global, marcó una baja del 47%.

Las importaciones, en tanto, tuvieron un alza de 7.7% en comparación con el mismo mes de año pasado.

Chile se recuperó de la pandemia más rápido de lo esperado, con un aumento histórico del Producto Interno Bruto del 11.7% en 2021, pero en 2022 su crecimiento comenzó a ralentizarse y cerró con un alza del 2.4%.

Con la inflación contenida, que cerró 2023 en el 3.9%, el gran reto de Chile para este año es aumentar su crecimiento porque, si bien evitó la recesión en 2023, terminó el año con un tímido incremento del 0.2% de su actividad económica.

Tanto el Banco Central como el Gobierno chileno elevaron la proyección de crecimiento del PBI nacional para este año debido a los buenos datos del primer trimestre y un esperado mayor precio del cobre, la principal exportación del país suramericano.

Con información de Bloomberg y EFE

