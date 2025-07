El Gobierno de Argentina aseguró este lunes que logró un ahorro de US$2.000 millones en el último año gracias a los decretos firmados por el presidente Javier Milei, como parte de un plan de reforma y reducción del tamaño del Estado.

“Los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos” , declaró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al presentar el balance de las medidas adoptadas bajo la emergencia pública decretada el 8 de julio de 2024, la cual concluye este martes.

Dicha emergencia —que abarcó las áreas administrativa, económica, financiera y energética— fue aprobada por el Parlamento como parte de la llamada ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como ‘ley ómnibus’, considerada la columna vertebral del proyecto político de Milei.

Esta norma no solo otorgó al Ejecutivo facultades extraordinarias, sino que abrió la puerta a una serie de reformas estructurales. Entre ellas, la reducción de estructuras estatales, la eliminación de fondos fiduciarios, la modificación de la legislación laboral y la posibilidad de privatizar empresas públicas.

Adorni enfatizó que, a diferencia de gestiones anteriores, esta vez se actuó con apego a la legalidad. Afirmó que esta ha sido la primera vez que un presidente, al utilizar facultades delegadas, “se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad, primero porque no se prorrogaron de manera indefinida (...) y segundo, porque su propósito fue implementar un ambicioso plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia”.

Según el Ejecutivo, desde 1983 hasta 2023, el empleo público en Argentina creció en un 150%, y en ese periodo se crearon 110 nuevos organismos estatales. Solo en el último año, varios de estos fueron eliminados, reducidos o transformados, lo que derivó en una reducción del empleo registrado en el sector público.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que no se buscará extender el uso de facultades delegadas. “El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. No vamos a buscar prorrogar el plazo”, afirmó.

Sturzenegger también adelantó que este miércoles se realizará un “agasajo” para las cerca de 200 personas que participaron en el diseño e implementación de las reformas y decretos de desregulación del último año.

