Internacional







Gobierno de Alberto Fernández afirma que Pfizer “se comportó muy mal” con Argentina “No sé si es que no tienen las vacunas suficientes, como ha pasado en casi todos los lugares del mundo, donde no han cumplido, o si existe otra razón. Pero el proceder de esta empresa no ha sido en correspondencia con cómo se ha comportado Argentina con la empresa”, afirmó el ministro de Salud de Argentina.