Internacional







Fondo acusa a Argentina de no querer negociar y pide una vista ante juez Los principales fondos de inversión rechazaron la propuesta, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó que conlleva reducir el capital en US$ 3,600 millones, lo que equivale a una quita del 5.4 % sobre el stock adeudado, y los intereses en US$ 37,900 millones, lo que equivale a una quita de intereses del 62%.