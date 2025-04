El Fondo Monetario Internacional (FMI) prestará US$ 15,000 millones a Argentina a fin de ordenar la economía en la administración de Javier Milei.

Luis Caputo , ministro de Economía, adelantó que el martes 15 de abril se realizará el primer desembolso de US$ 12,000 millones; y luego, en un plazo de 60 días, ingresarán US$ 2,000 millones más del FMI y otros US$ 3,600 millones de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El funcionario detalló que “en el resto del año” el FMI inyectará otros US$ 1,000 millones —para completar el monto total próximo a anunciarse—. Caputo agregó que en total se logrará un umbral de US$ 20,000 millones provenientes de préstamos internacionales.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de Milei flexibiliza el esquema cambiario en Argentina y elimina restricciones

De esa manera, el Banco Central de la República Argentina estará bajo monitoreo del FMI y cumplirá una serie de lineamientos trimestrales para la acumulación de reservas internacionales netas (RIN) y la evolución de los activos internos netos (AIN).

Caputo sostuvo que el acuerdo con el FMI permitirá la “recapitalización” del Banco Central. “Se va a terminar con el cepo cambiario. Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macro de orden fiscal y monetario va a generar que empiecen a entrar inversiones, que hoy están pendientes de que pudieran terminar las restricciones cambiarias”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Peso fuerte de Milei lleva a los argentinos a comer en casa

Este préstamo del FMI prevé un plazo de diez años para la devolución, con cuatro y medio de gracia sobre los pagos de capital.

Con información de EFE, AP e Infobae Argentina.